مران الأهلي| إصابة «عاشور» وتعافي «حجازي» وفقرة للتسديدات

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

تعرض حسام عاشور لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لإصابة خفيفة في مران فريقه مساء اليوم الخميس على ملعب التتش بالجزيرة.

وجاءت إصابة عاشور بكدمة في وجهه إثر تدخل عنيف من صالح جمعة.

وتدخل خالد محمود طبيب الفريق لإسعاف عاشور حيث نجح اللاعب في استكمال مران فريقه بشكل طبيعي.

وتخلص أحمد حجازي مدافع النادي الأهلي من الإصابة في العضلة الضامة وشارك في المران بصورة طبيعية.

حيث كان حجازي قد غادر مران أمس الأربعاء بسبب آلام العضلة الضامة.

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وخصص حسام البدري، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة خاصة لتنفيذ الضربات الثابتة وذلك في نهاية مران الفريق الجماعي.

وشارك السداسي «عبدالله السعيد وعلي معلول وأحمد فتحي وصالح جمعة ومؤمن زكريا ووليد سليمان».

ولم ينجح في التسجيل سوى عبد الله السعيد وعلي معلول، فيما سدد مؤمن زكريا في العارضة.

ويستعد الأهلي لمواجهة القطن الكاميروني بعد غد السبت في الجولة الأخيرة من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.