الجهاز الفني للأهلي يستبعد «غالي» من مواجهة القطن

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كتب- أحمد سعيد وأحمد شحاتة

وافق الجهاز الفني للفريق الأول للكرة القدمك بالنادي الأهلي، بقيادة حسام البدري، على طلب حسام غالي لاعب الفريق، بالحصول على راحة لمدة 48 ساعة من التدريبات، وذلك بعد خروجه من الاختيارات الفنية في القائمة الخاصة بمباراة القطن الكاميروني، السبت المقبل، في الجولة السادسة من دوري المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

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يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بالبطولة الإفريقية برصيد 8 نقاط، ويحتاج إلى تحقيق الفوز على الفريق الكاميروني بأي نتيجة من أجل التأهل مباشرة إلى الدور ربع النهائي.