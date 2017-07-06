جلسة بين عبد السلام وإيهاب جلال لحسم قيادته للزمالك

التحرير

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علمت «التحرير» أن نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة النادي، بدأ في التفاوض مع إيهاب جلال، المدير الفني لنادي مصر للمقاصة، لتدريب فريق الكرة بالقلعة البيضاء، بداية من الموسم المُقبل.

وسيعقد إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق مصر المقاصة، جلسة مع اللواء محمد عبد السلام، رئيس النادى الفيومى، اليوم الخميس، للتفاوض حول فسخ تعاقده مع النادى الفيومى بالتراضى.

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وينتظر نادي الزمالك نتيجة الجلسة التي ستجمع بين رئيس نادي مصر للمقاصة وإيهاب جلال، والإتفاق على فسخ التعاقد بالتراضي بسبب أن المدير الفني للنادي الفيومي مرتبط بتعاقد لمدة موسمين.