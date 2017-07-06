الأحوال المدنية تفتتح 76 مقرا وتستحدث 3 خدمات

كتب - علاء عمران ومحمد شعبان:

افتتح قطاع مصلحة الأحوال المدنية 76 مقرا جديدا ضمن خطة تحديث آليات العمل، ورفع الكفائة الإنشائية لـ220 موقعا آخر؛ لتقديم الخدمات للمواطنين في سهولة ويسر.

كما تم تفعيل إمكانية استخراج كافة الوثائق عبر الموقع الإلكتروني للقطاع (www.cso.gov.eg)، ومركز الكول سنتر عبر الأرقام التالية ( 16582 / 090070999 / 24004400 ).

وتتيح تلك الوسائل استخراج مصدرات القطاع في سهولة ويسر، وتوصيلها للمواطنين بمحال إقامتهم دون تحميلهم مشقة ونفقات الانتقال لمنافذ القطاع.

يأتي ذلك في إطار استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تطوير المنظومة الأمنية والخدمات الجماهيرية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع المعاناة عن المواطنين، وتلافى المعوقات التي من شأنها زيادة التكدس والازدحام في استخراج المستخرجات الرسمية، خاصةً في ضوء انتهاء امتحانات الشهادة الثانوية للطلاب التي ستتبعها زيادة على طلب مصدرات القطاع للتقديم للكليات المختلفة، وما يصاحب ذلك من زيادة في توافد المواطنين على مختلف المنافذ.