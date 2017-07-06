"رجال الأعمال " تطالب بالغاء الدعم الكامل عن الطاقة والسلع

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قال المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة أسعار الكهرباء اليوم الخميس، يعد جزء من خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيًا عن السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الوصول بالدعم إلى (صفر) هو إصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر كثيرًا.

وأضاف جنيدي اليوم الخميس، أنه لابد من الغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام، مؤكدًا أن الدعم خطأ وعبء على الإقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل فى السوق وعلى المواطن نفسه لذلك فإن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.

وتابع قائلًا" لابد أن يتبع ذلك خطوات أخري لإلغاء الدعم نهائيًا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، مع تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولابد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الأرض والمترو والنقل النهري او القطارات السريعة".

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وأشار إلى ضرورة وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالإضافة إلى ضرورة القيام بتنفيذ إصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مؤكدًا على أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لأى اقتصاد حديث.

ولفت جنيدى إلى أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى مصر فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيًا إلى تحقيق فرص إقامة المشروعات وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار فى مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.