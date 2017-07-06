أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

"رجال الأعمال " تطالب بالغاء الدعم الكامل عن الطاقة والسلع

Google+ Print
"رجال الأعمال " تطالب بالغاء الدعم الكامل عن الطاقة والسلع "رجال الأعمال " تطالب بالغاء الدعم الكامل عن الطاقة والسلع

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال المهندس أسامة  جنيدي عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة الكهرباء اليوم الخميس، يعد جزء من خطة الدولة فى رفع الدعم نهائيًا عن السلع والخدمات، مشيرًا إلى أن الوصول بالدعم إلى (صفر) هو إصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذى تأخر  كثيرًا.

وأضاف جنيدي اليوم الخميس، أنه لابد من الغاء الدعم بالكامل عن أسعار الطاقة وعن السلع بشكل عام، مؤكدًا أن الدعم  خطأ  وعبء على الإقتصاد وعلى ميزانية الدولة وعلى كل من يعمل فى السوق  وعلى المواطن نفسه لذلك فإن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح. 

وتابع قائلًا" لابد أن يتبع ذلك خطوات أخري لإلغاء الدعم نهائيًا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي، مع تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع فى خطط  تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولابد من التوسع فى النقل الجماعي على سطح الأرض والمترو والنقل النهري او القطارات السريعة".

شاهد أيضا

وأشار إلى ضرورة وجود مظلة اجتماعية تستطيع عمل فرز واقعي لمستحقي الدعم النقدي بالتوازي مع رفع الدعم بالإضافة إلى ضرورة القيام بتنفيذ إصلاحات متنوعة تدعم الاقتصاد والقطاع الخاص عن طريق توفير بيئة عمل صحية وتنافسية يحكمها تكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مؤكدًا على أن القطاع الخاص هو العمود الفقري لأى حديث.

ولفت جنيدى إلى أهمية تهيئة مناخ الأستثمار فى فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة فى قطاع الطاقة سعيًا إلى تحقيق فرص إقامة المشروعات وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار فى  مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

إحالة مجموعة «bein sports» إلى المحكمة الاقتصادية

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

الوكالة الأمريكية تؤكد التزامها بربط طلاب المدارس الفنية المصرية مع فرص عمل

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

"تضامن البرلمان": الزيادة السكانية أخطر القضايا التي تواجه مصر.. وعلى رأس أجندتنا

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري

«مكافحة المنشطات» تعلن قيمة تكلفة تحاليل الأهلي والمصري