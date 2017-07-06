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خالد الجندي: «القرآن له تفسيرات لا تُحصى.. واختلاف العلماء ثراء»

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خالد الجندي: «القرآن له تفسيرات لا تُحصى.. واختلاف العلماء ثراء» خالد الجندي: «القرآن له تفسيرات لا تُحصى.. واختلاف العلماء ثراء»

التحرير

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قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مساء الخميس، إن القرآن واحد، أما تفسيراته فأكثر من أن تُحصى أو تُعد، ورغم هذا لم تختلف الأمة فى ما بينها، واعتادت عليه.

أضاف الجندي، خلال برنامجه «لعلهم يفقهون»، عبر فضائية «» أن «العلماء أجمعوا على خمس مراتب لتفسير القرآن، الأولى تفسير القرآن بالقرآن، فإن لم يجدوا فبالسنة، فإن لم يجدوا فتفسيره بأقوال الصحابة، فإن لم يكن فبأقوال التابعين، والمرتبة الأخيرة تفسير القرآن بما تحمله اللغة العربية من معان».

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كما أكد أنه لا فزع من الاختلاف بين الأئمة والعلماء، بل ثراء فى الكثير من النواحى الفقهية، متابعًا: «الناس تعودت على اختلاف الآراء الفقهية من خلال متابعة البرنامج».

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التحرير

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