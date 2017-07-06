كل ما تريد معرفته عن أسعار فواتير الكهرباء الجديدة بعد الزيادة

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قال الدكتور محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان عن الأسعار الجديدة، هناك دعم موجه لشرائح الاستهلاك حتى الشريحة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا من الكهرباء، موضحًا أن أسعار الفواتير التي تم أعلانها اليوم بدون إضافة قيمة خدمة العملاء والتي سيتم اضافتها على الفواتير أيضًا مع الزيادة الجديدة.

ومن المقرر تطبيق الزيادة الجديدة بداية من شهر يوليو الجاري على أن تحصل مع فواتير شهر اغسطس المقبل.

وأوضح وزير الكهرباء، أن من يستهلك من صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة فاتورته قبل الزيادة 6.5 جنيه، ثم أصبحت بعد الزيادة 7.5 جنيه، لن يتحمل زيادة في قيمة خدمة العملاء وستظل كما هي 7.5 جنيه، موضحًا ان تلك الشريحة تحصل على دعم من الدولة يقدر بـ 43.6 جنيه، بما يوازي 581.3%.

ومن يستهلك من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 17 جنيه، سيدفع عقب الزيادة 19.5جنيه، ولن يتحمل أي زيادات في قيمة خدمة العملاء، وتحصل تلك الشريحة على دعم 82.7 جنيه للفرد، بما يوزاي 424.1%.

ومن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 49 جنيه، وأصبحت مع الزيادة الجديدة 59 جنيه، يضاف إليها زيادة جنيه واحد قيمة خدمة العملاء لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيه، وتحصل تلك الشريحة على دعم بـ 144.4 جنيه، بنسبة 240.7%.

ومن يستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت قيمة فاتورته بـ93 جنيه، ستصل إلى إلى 118.2 جنيه، يضاف عليها قرابة 2 جنيه قيمة خدمة عملاء، وتحصل هذه الشريحة على دعم بـ 186.6 جنيه، بنسبة 155%.

ومن يستهلك 400 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته بنحو 141.5 جنيه، سيدفع مع الزيادة الجديدة 185.9 جنيه، ويضاف عليها 3 جنيهات خدمة عملاء، وتحصل هذه الشريحة على دعم بـ 219.8 جنيه، بنسبة 116.3%.

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ومن يستهلك حتى 500 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته بقيمة 196.5 جنيه، سيدفع 259.1 جنيه، ويضاف عليها قرابة 5 جنيهات خدمة عملاء، وتحصل هذه الشريحة على دعم بـ 247 جنيه، بنسبة 93.6%.

ومن يستهلك 600 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته بـ 251 جنيه سيدفع 332.3 جنيه، ويضاف عليها قرابة 7 جنيهات خدمة عملاء، وتحصل هذه الشريحة على دعم 274.2 بنسبة 80.9%.

ومن يستهلك 650 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 279 جنيه، سيدفع بعد الزيادة 368.5 جنيه، ويضاف لعيها 8 جنيهات قيمة خدمة العملاء، وتحصل تلك الشريحة على دعم بـ 287.8 جنيه، بمعدل زيادة 76.4%.

ومن يستهلك 750 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 386 جنيه، سيدفع 501.9 جنيه، ويضاف عليها نحو 10 جنيهات خدمة عملاء، وستصبح قيمة الفاتورة بـ 511.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ 255 جنيه، بمعدل 49.9%.

ومن يستهلك حتى 1000 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 623.5 سيدفع 809.4 جنيه، ويضاف عليها قرابة 12 جنيه قيمة خدمة العملاء، وتحصل هذه الشريحة على دعم 198 جنيه، بمعدل 24%.

آما من يستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 1920 جنيه، سيدفع 2700 جنيه، ويضاف عليها 40 جنيه قيمة خدمة العملاء، وهذه الشريحة غير مدعومة بل إنها تدفع زياده عن سعر التكلفة بنحو 696 جنيه، بمعدل زيادة 25.4 % إضافية على سعر التكلفة.

ومن يستهلك 3000 كيلووات ساعة شهريًا، وكانت فاتورته 2780 جنيه، سيدفع 4030 جنيه، ويضاف عليها 50 جنيه قيمة خدمة العملاء وهذه الشريحة أيضًا غير مدعومة بل إنها تدفع زياده عن سعر التكلفةبـ 1024 جنيه، بمعدل زيادة سيتحلمها 25%.