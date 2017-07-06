أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

06:26 م الخميس 06 يوليه 2017

كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

ارشيفية

كتبت - هاجر حسني:

تُعد سلامة "العداد" من أهم الطرق نحو قراءة سليمة لاستهلاك الكهرباء، وللتأك من أنه يعمل بطريقة صحيحة هناك ثلاث خطوات لابد من اتبعها:

1- فصل كل الأحمال داخل المكان الذي به عداد.

2- أخذ قراءة العداد عند الفصل.

3- تشغيل أو إضاءة 10 لمبات 100 وات لمدة ساعة كاملة، ثم أخذ القراءة بعد انتهاء الساعة.

إذا وجدت زيادة قدرها 1 ك.و.س عن القراءة عقب فصل الأحمال يكون العداد سليمًا، أما إذا وجد غير ذلك فإنه يكون غير سليم.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أعلن اليوم الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء للعام 2017 - 2018، والمقرر تطبيقها على استهلاك شهر أغسطس القادم.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • كيف تحسب استهلاك أجهزتك من الكهرباء؟

    كيف تحسب استهلاك أجهزتك من الكهرباء؟

    أخبار
  • بعد زيادة الأسعار.. تعرف على قيمة فاتورة كهرباء أغسطس المقبل

    بعد زيادة الأسعار.. تعرف على قيمة فاتورة كهرباء أغسطس المقبل

    أخبار
  • وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

    وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

    أخبار
  • تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

    تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

    أخبار

إعلان

74eea125b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس

الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس