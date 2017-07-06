كيف تتأكد من سلامة عداد الكهرباء الموجود بمنزلك؟

كتبت - هاجر حسني:

تُعد سلامة "العداد" من أهم الطرق نحو قراءة سليمة لاستهلاك الكهرباء، وللتأك من أنه يعمل بطريقة صحيحة هناك ثلاث خطوات لابد من اتبعها:

1- فصل كل الأحمال داخل المكان الذي به عداد.

2- أخذ قراءة العداد عند الفصل.

3- تشغيل أو إضاءة 10 لمبات 100 وات لمدة ساعة كاملة، ثم أخذ القراءة بعد انتهاء الساعة.

إذا وجدت زيادة قدرها 1 ك.و.س عن القراءة عقب فصل الأحمال يكون العداد سليمًا، أما إذا وجد غير ذلك فإنه يكون غير سليم.

كان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أعلن اليوم الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء للعام 2017 - 2018، والمقرر تطبيقها على استهلاك شهر أغسطس القادم.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري.