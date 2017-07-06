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"مرحبا بكم في الجحيم" .. مظاهرة في المانيا مناهضة لقمة العشرين

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مصراوي Masrawy

"مرحبا بكم في الجحيم" .. مظاهرة في المانيا مناهضة لقمة العشرين

06:35 م الخميس 06 يوليه 2017

أرشيفية

هامبورج - (د ب أ):

بدأت مظاهرة "مرحبا بكم في الجحيم" المناهضة لقمة مجموعة العشرين "جي20" بعد ظهر اليوم الخميس، في مدينة هامبورج الألمانية.

وتعتبر الشرطة الألمانية هذه المظاهرة حساسة للغاية وتستدعي الحذر.

واحتشد مئات المتظاهرين في سوق الأسماك بمدينة هامبورج.

وذكرت الشرطة أن نحو 400 متظاهر احتشدوا في تمام الساعة 00ر16 (بالتوقيت المحلي)، وأشارت إلى أن أعدادهم المتظاهرين آخذة فى التزايد.

وتحدث منظمو المظاهرة عن قدوم مئات من الأشخاص للمشاركة في المظاهرة.

ومن المقرر أن تبدأ المسيرة الاحتجاجية الفعلية عبر مدينة هامبورج في تمام الساعة 00ر19 (بالتوقيت المحلي).

وتتوقع الشرطة أن يصل عدد هؤلاء المتظاهرين من مثيري العنف في هذه المظاهرة إلى ثمانية آلاف شخص.

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