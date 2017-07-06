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مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

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مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري مفاجأت بالجملة في تشكيل الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري

التحرير

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كتب - أحمد جادالله ومحمد محروس

أعلن البرتغالي أجوستو إيناسيو، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي ، عن تشكيل مباراة الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها اليوم الخميس على برج العرب، بالإسكندرية بالجولة 33 للدوري الممتاز.

وجاء التشكيل كالتالي:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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فى الدفاع: محمد مجدي وحسنى فتحي وإبراهيم صلاح وأحمد فتوح

فى الوسط: محمود دونجا وطارق حامد وصلاح ريكو وأيمن حفنى ومصطفى فتحي.

فى الهجوم: إيمانويل مايوكا.

فيما استبعد البرتغالي إيناسيو كلًا من محمود عبدالرحيم جنش حارس المرمى، وذلك بسبب خضوعه للتأهيل بعد الإصابة التى لحقت به، واستبعد النيجيري ستانلي مهاجم الزمالك بسبب تعرضه لنزلة برد.

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التحرير

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