الأمن يرفض استقبال «ستاد القاهرة» لافتتاح البطولة العربية

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قال علاء عبد العزيز، المنسق العام للبطولة العربية، إن حفل افتتاح البطولة سيكون على ملعب «السلام»، مشيرًا إلى أن الأمن رفض رسميًا إقامته على «ستاد القاهرة».

وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن البطولة التي ستنطلق منافساتها 23 يوليو الحالي، إلى 5 أغسطس المقبل، ستجرى على ستاد القاهرة، وستاد الإسكندرية، وستاد السلام.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا، في مقدمتها الأهلي والزمالك، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات كالتالي:

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المجموعة الأولى: الأهلي - الوحدة الإماراتي - الفيصلي الأردني - نصر حسين داي الجزائري.

المجموعة الثانية: الزمالك - النصر السعودي - العهد اللبناني - الفتح الرباطي المغربي.

المجموعة الثالثة: الهلال السعودي - الترجي التونسي - المريخ السوداني - نفط الوسط العراقي،.