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الأمن يرفض استقبال «ستاد القاهرة» لافتتاح البطولة العربية

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الأمن يرفض استقبال «ستاد القاهرة» لافتتاح البطولة العربية الأمن يرفض استقبال «ستاد القاهرة» لافتتاح البطولة العربية

التحرير

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قال علاء عبد العزيز، المنسق العام للبطولة العربية، إن حفل افتتاح البطولة سيكون على ملعب «السلام»، مشيرًا إلى أن الأمن رفض رسميًا إقامته على « القاهرة».

وأوضح «عبد العزيز»، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن البطولة التي ستنطلق منافساتها 23 يوليو الحالي، إلى 5 أغسطس المقبل، ستجرى على ستاد القاهرة، وستاد الإسكندرية، وستاد السلام.

ويشارك في البطولة 12 فريقًا، في مقدمتها الأهلي والزمالك، حيث تم تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات كالتالي:

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المجموعة الأولى: الأهلي - الوحدة الإماراتي - الفيصلي الأردني - نصر حسين داي الجزائري.

المجموعة الثانية: - النصر السعودي - العهد اللبناني - الفتح الرباطي المغربي.

المجموعة الثالثة: الهلال السعودي - الترجي التونسي - المريخ السوداني - نفط الوسط العراقي،.

 

 

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التحرير

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