مصدر يكشف لـ«التحرير» كواليس انتقال نجم الدراويش للزمالك

التحرير

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كشف مصدر داخل نادي الإسماعيلي، عن تفاصيل انتقال محمد أبو المجد «بوشا» الظهير الأيمن للدراويش، إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجارية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، إن بوشا صاحب الـ23 عامًا، يواجه أزمة في الفترة الحالية بسبب التجنيد، ومن المفترض أن ينتقل اللاعب إلى نادي طلائع الجيش لمدة موسم على سبيل الإعارة.

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واختتم بأن نادي الزمالك وعد بوشا بحل أزمة التجنيد، ثم بعد ذلك التفاوض مع إدارة الدراويش من أجل ضمه بشكل نهائي، وذلك خلال الجلسة التي كانت بين اللاعب وأحمد مرتضى عضو مجلس إدارة الفريق الأبيض.

الجدير بالذكر أن محمد أبو المجد، يقدم أداء مميزا مع الإسماعيلي خلال هذا الموسم، حيث شارك بوشا، مع الدراويش في 26 مباراة بالدوري الممتاز، بعدد دقائق لعب بلغ 2.133 دقيقة، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 2 آخرين.