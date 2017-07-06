مسودة البيان الختامي لقمة العشرين تتضمن إشارة بشأن "تنفيذ عاجل" لاتفاقية باريس

هامبورج - (د ب أ):

حصلت وكالة الأنباء الألمانيةK على مسودة للبيان الختامي لقمة العشرين التي تبدأ غدا الجمعة في هامبورج بألمانيا.

ووفقا لهذه المسودة، فإن دول المجموعة (عدا الولايات المتحدة)، عازمة على أن يتضمن البيان الختامي للقمة إشارة بشأن " تنفيذ عاجل" لاتفاقية باريس للمناخ " التي لا رجعة فيها".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كان قد أعلن عن خروج بلاده من الاتفاقية.

وحسب المسودة، فإن من المنتظر أن يتضمن البيان الختامي الخلافات مع الرئيس الأمريكي وذلك في خطوة غير معتادة، حيث جاء في المسودة أيضا أن الدول الأخرى في المجموعة " أحيطت علما" بتراجع الولايات المتحدة عن الاتفاقية.

في الوقت نفسه، نصت المسودة على أن "الولايات المتحدة أكدت التزامها القوي باتباع نهج عالمي يقلص غازات الاحتباس الحراري ويدعم النمو الاقتصادي ويفي بحاجات أمن الطاقة".