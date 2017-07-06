أخبار عاجلة

القبض على شخصين لتزويرهما عقود بشراء أرض بمساحة 60 فدانا في الأقصر -
الإعلام الهندي يرد على فيديو صيني "عنصري" وسط توترات حدودية -
العفو الدولية: فشل الحكومة هو السبب وراء أضرار الكوارث في سيراليون -
Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

ما هي الفئات المشمولة والمعفاة من الدعم على الكهرباء؟ - (سؤال وجواب)

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ما هي الفئات المشمولة والمعفاة من الدعم على الكهرباء؟ - (سؤال وجواب)

05:45 م الخميس 06 يوليو 2017

ما هي الفئات المشمولة والمعفاة من الدعم على الكهرباء؟ - (سؤال وجواب)

كتبت - هاجر حسني:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء للعام 2017 - 2018، والمقرر تطبيقها على استهلاك شهر أغسطس القادم.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري، وفيما يلي إجابات لأسئلة تتعلق الزيادات الجيدة:

- ما هي الفئات المشمولة بالدعم؟

كل الفئات التي يكون متوسط استهلاكها من 50 إلى 1000 كيلووات مشمولة بالدعم الذي تتحمله الدولة، والذي يتراوح من 43.5 إلى 198 جنيهًا.

- ما هي الفئات المعفاة من الدعم؟

تُعفى الشرائح التي يتعدى استهلاكها 1000 كيلو وات من دعم الدولة.

- ما هو إجمالي الدعم العام لاستخدام الكهرباء؟

إجمالي الدعم العام يبلغ 52.7 مليار جنيه.

- ما هو إجمالي الدعم المنزلي لاستخدام الكهرباء؟

إجمالي الدعم المنزلي يبلغ 47.2 مليار جنيه

- ما هي نسبة مقابل خدمة العملاء؟

تترواح نسبة مقابل خدمة العملاء ما بين جنيه واحد فقط وحتى 40 جنيهًا موزعة على قيم الاستهلاك لكل كيلووات/ساعة لكل شهر.

- ما هو إجمالي الاستهلاك للاستخدامات المنزلية للشرائح المختلفة لعام 2017 - 2018؟

يبلغ إجمالي الاستهلالك للخدمات المنزلية 81.2 مليار كيلووات/ساعة.

- ما هو عدد المشتركين بالشرائح المختلفة للاستخدامات المنزلية طبقًا لعام 2017 - 2018؟

يبلغ إجمالي المشتركين للخدمات المنزلية 28.9 مليون مشترك

- ما هي الشريحة المنزلية التي تضم أكبر عدد من المستخدمين؟

الشريحة الأولى والتي تتراوح ما بين 0-50، وتضم عدد مشتركين يبلغ 3.464.196 مليون نسمة، وتستهلك هذه الشريحة 1.995 مليار كيلووات/ساعة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

    وزير الكهرباء يعلن مدّ خطة رفع الدعم 3 سنوات إضافية

    أخبار
  • تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

    تعرف على الأسعار الجديدة للكهرباء

    أخبار
  • وزير الكهرباء: التعويم رفع تكلفة الكيلو وات من 47 قرشًا إلى 84 قرشًا

    وزير الكهرباء: التعويم رفع تكلفة الكيلو وات من 47 قرشًا إلى 84 قرشًا

    أخبار

  • "شاكر" يتعهد بخفض تعريفة الكهرباء حال تراجع

    أخبار

إعلان

e55d8aa185.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

زيادة أسعار الحديد بالمصانع.. وسعر الطن يقترب من 12 ألف جنيه

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

توفير أضاحي بأسعار مخفضة للمواطنين في الإسكندرية

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام

ارتفاع أسعار الذهب اليوم.. وعيار 24 يسجل 720 جنيها للجرام