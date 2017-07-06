ما هي الفئات المشمولة والمعفاة من الدعم على الكهرباء؟ - (سؤال وجواب)

كتبت - هاجر حسني:

أعلن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، الخميس، الأسعار الجديدة للكهرباء للعام 2017 - 2018، والمقرر تطبيقها على استهلاك شهر أغسطس القادم.

وجاءت الأسعار الجديدة وفقًا لإعادة هيكلة الأسعار والمعطيات الجديدة بعد تحرير سعر الصرف، وتطبيق قانون القيمة المضافة للمنازل وللاستخدام الصناعي والتجاري، وفيما يلي إجابات لأسئلة تتعلق الزيادات الجيدة:

- ما هي الفئات المشمولة بالدعم؟

كل الفئات التي يكون متوسط استهلاكها من 50 إلى 1000 كيلووات مشمولة بالدعم الذي تتحمله الدولة، والذي يتراوح من 43.5 إلى 198 جنيهًا.

- ما هي الفئات المعفاة من الدعم؟

تُعفى الشرائح التي يتعدى استهلاكها 1000 كيلو وات من دعم الدولة.

- ما هو إجمالي الدعم العام لاستخدام الكهرباء؟

إجمالي الدعم العام يبلغ 52.7 مليار جنيه.

- ما هو إجمالي الدعم المنزلي لاستخدام الكهرباء؟

إجمالي الدعم المنزلي يبلغ 47.2 مليار جنيه

- ما هي نسبة مقابل خدمة العملاء؟

تترواح نسبة مقابل خدمة العملاء ما بين جنيه واحد فقط وحتى 40 جنيهًا موزعة على قيم الاستهلاك لكل كيلووات/ساعة لكل شهر.

- ما هو إجمالي الاستهلاك للاستخدامات المنزلية للشرائح المختلفة لعام 2017 - 2018؟

يبلغ إجمالي الاستهلالك للخدمات المنزلية 81.2 مليار كيلووات/ساعة.

- ما هو عدد المشتركين بالشرائح المختلفة للاستخدامات المنزلية طبقًا لعام 2017 - 2018؟

يبلغ إجمالي المشتركين للخدمات المنزلية 28.9 مليون مشترك

- ما هي الشريحة المنزلية التي تضم أكبر عدد من المستخدمين؟

الشريحة الأولى والتي تتراوح ما بين 0-50، وتضم عدد مشتركين يبلغ 3.464.196 مليون نسمة، وتستهلك هذه الشريحة 1.995 مليار كيلووات/ساعة.