المركزى يخفض سعر الدولار خلال التعاملات المسائية

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انخفض سعر الدولار في البنك المركزي المصري خلال التعاملات المسائية اليوم -الخميس-، بواقع قرش واحد فقط، مسجلاً 17.81 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 17.82 جنيها خلال تعاملات امس الأربعاء.

وقال البنك إنه تم تثبيت سعر بيع الدولار عند 17.94 جنيها.

وشهدت أسعار الدولار انخفاضًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم فى البنوك، وبلغ متوسط سعر البيع نحو 17.93 جنيها، فيما بلغ متوسط سعر الشراء نحو 17.83 جنيها، وفقا لبيانات البنك المركزى المصرى.

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وتراجع سعر الدولار فى البنك المصري الخليجي مسجلًا نحو 17.93 جنيها للبيع، و17.83 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 17.95 جنيها للبيع، و17.85 جنيها للشراء.

فيما ارتفع سعر الدولار فى بنك قناة السويس مسجلا 17.96 جنيها للبيع، و17.86 جنيها للشراء، فى مقابل نحو 17.93 جنيها للبيع، و17.83 جنيها للشراء.

كما سجل سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري نحو 17.92 جنيها للبيع، و17.82 جنيها للشراء، وسجل سعر الدولار فى 17.90 جنيها للبيع، و17.80 جنيها للشراء.