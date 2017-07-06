الجيوشي يلقي البيان الختامي للمؤتمر الدولي للتعليم الفني بالصين

كتبت- ياسمين محمد:

ألقى الدكتور أحمد الجيوشي نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني وممثل مصر، البيان الختامي للمؤتمر الدولي للتعليم الفني والتدريب المهني "رسالة تانجشان"، الذي تستضيفه جمهورية الصين الشعبية في مدينة تانجشان القريبة من بكين في الفترة من ٤-٦ يوليو الحالي.

ووفقًا لبيان صحفي، اليوم الخميس، تتولى منظمة اليونسكو تنظيم المؤتمر بمشاركة الوزارة الفيدرالية الألمانية للتعليم والبحث العلمي.

وكان الجيوشي قد تم اختياره عضوًا في لجنة صياغة البيان الختامي مع بداية أعمال المؤتمر وفعالياته، ويعد هذا الاختيار تقديرًا من منظمة اليونسكو والجهات المنظمة لدور مصر وممثلها في أعمال المؤتمر.

جدير بالذكر أن ٨٠ دولة من الدول الأعضاء في اليونسكو شاركت في أعمال هذا المؤتمر المنعقد في الصين، والذى يأتي في إطار المتابعة والتأكد، والوقوف علي مدي التزام الدول الأعضاء بتطبيق تفاهمات شنغهاي التي اتفقت عليها في الكونجرس العالمي للتعليم الفني والتدريب المهني الذي عقد قبل 5 سنوات في المدينة الصينية العريقة.

وخلال مشاركته في الجلسة العامة الثانية في اليوم الأول، عرض الجيوشي برنامج الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم والجهات الشريكة لتحقيق تفاهمات شنغهاي ٢٠١٢، للنهوض بمنظومة التعليم الفني لكي تزود خريجي هذا النوع المهم من التعليم بالمهارات التي يحتاجها سوق العمل، بما فيها التغيير الجذري للمناهج لتتوافق مع مهارات سوق العمل تحت شعار "منهج =مهنة"، وكذلك الجهود المبذولة للتوسع في نموذج التعليم المزدوج (المعروف بمبارك - كول)، والنماذج التجريبية لمدارس التعليم الفني التي تعتمد علي الخبرات الدولية (المجمعات التكنولوجية) وخطط التوسع فيها.

وتطرق الجيوشي للنموذج المصري المتفرد للمدارس الفنية داخل المصانع والمزارع، وتحدث عن جهود الوزارة لتزويد طلاب التعليم الفني بمهارات ريادة الأعمال والمشروعات المتناهية في الصغر، وتدريبهم في برامج الارشاد والتوجيه الوظيفي، وهي من أهم المهارات التي تؤكد عليها اليونسكو ضمن حزمة مهارات القرن الحادي والعشرين، ويحتاجها طلابنا في الوقت الحالي بشدة.