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تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها وتطبيقها من فاتورة شهر يوليو 2017

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تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها وتطبيقها من فاتورة شهر يوليو 2017 تعرف على أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها وتطبيقها من فاتورة شهر يوليو 2017

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة رسمياً زيادة شرائح الكهرباء بداية من فاتورة شهر يوليو 2017 وذلك ضمن خطة وزارة الكهرباء لرفع الدعم تدريجياً عن الطاقة ، وننشر أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها.

أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها وتطبيقها من فاتورة شهر يوليو 2017

1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كليو وات بسعر 13 قرش للكيلو وات.

 

2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات بسعر 22 قرش للكيلو وات.

3- الشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، بسعر 27 قرش للكيلو وات.

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيل وات، بسعر 55 قرش للكيلو وات.

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات، بسعر 75 قرش للكليو وات.

6- الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات، بسعر 125 قرش للكيلو وات.

7- الشريحة السابعة أكثر من ألف كيلو وات لا يحصلون على دعم نهائى وسعر الكيلو وات 135 قرش.

ونعرض صورة إنفوجرافيك توضح أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادتها والتى سيتم تطبيقها بداية من فاتورة شهر يوليو 2017

 

المصدر : مصرفايف

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