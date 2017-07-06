البرلمان الأوروبي يدعو إلى تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

ستراسبورج - (د ب أ):

وافق البرلمان الأوروبي، اليوم الخميس، على قرار يدعو إلى تعليق محادثات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي إذا ما مضت في تنفيذ الإصلاحات الدستورية، التي تم الاستفتاء عليها في وقت سابق من العام الجاري.

وكشف القرار غير الملزم عن اتساع الفجوة الدبلوماسية بين تركيا والاتحاد المؤلف من 28 دولة، بعد تصويت النواب في نوفمبر الماضي لصالح تجميد محادثات انضمام تركيا.

ويحث القرار البرلماني المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء بالاتحاد على "تعليق مفاوضات انضمام تركيا رسميا ودون تأخير، إذا ما مضت في تنفيذ حزمة الإصلاحات الدستورية دون تغيير".

وصوت المواطنون الأتراك في أبريل على تعديلات دستورية قدمها حزب العدالة والتنمية الحاكم من شانها توسع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان وتقوض دور البرلمان. ويعارض الاتحاد الأوروبي هذه التعديلات.

وأشار النواب الأوروبيون إلى أن عام 2016 كان "عاما صعبا" على تركيا، حيث تحمل مواطنوها تدفقا من اللاجئين السوريين، والعديد من الهجمات الإرهابية، والمحاولة الانقلابية الفاشلة التي وقعت في يوليو وما أعقبها من إجراءات.

تجدر الإشارة إلى أنه رغم أن محادثات الانضمام مفتوحة من الناحية الرسمية، إلا أنها متوقفة فعليا، ولم يتم فتح أي فصول تفاوض جديدة منذ يونيو من العام الماضي.