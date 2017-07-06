وزير الري لمصراوي: مفاوضات سد النهضة تتحسن.. ومصر لن تتنازل عن حقها

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة تتحسن، لافتًا إلى أن الاجتماعات الرئاسية المقرر انعقادها في أديس بابا خلال الفترة المقبلة سوف تسفر عن نتائج مرضية لجميع الأطراف.

وأشار عبد العاطي، في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي السابقة إلى دولة أوغندا تناولت المشروعات التنموية بين مصر ودول حوض النيل، في محاولة لحمل إثيوبيا على الاعتراف بحق مصر التاريخي في مياه النيل، والتي تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، بما يمثل 97% من مواردنا المائية.

وقال الوزير إن المفاوضات حول بناء سد النهضة بدأت في 2008 بين كلٍ من مصر والسودان وإثيوبيا بدراسات تفصيلية حول السد، وفي 2011 تم الإعلان عن سد النهضة بقرار إثيوبي منفرد، وبناءً عليه تم التوصل إلى عمل لجنة دولية، لدراسة الأمر فنياً وبيئياً واقتصادياً، لتنتهي أول دارسة في 2014، ليتبقى دراستين قيد التفاوض والدارسة.

وأكد وزير الري، أن مصر لا تحرم بناء السدود، لافتًا إلى أنها ساهمت بالفعل في بناء سدود عديدة في أوغندا والسودان وإثيوبيا، ومنهم سد أوين، والذي أنفقت عليه مصر مليون جنيه إسترليني.

وشدد على أن مصر لا تقف أمام حق الشعوب في التنمية بل تعمل معهم بما لا يضر بمصالح الأخرين، لافتًا إلى امتلاك مصر خبرات فنية في بناء السدود.

وأكد وزير الري، إلى أن الوزارة تعمل بطاقة وزارتين، مشيرًا إلى أنها وزارة مدنية بطابع عسكري، حيث يعمل مهندسي الري بشكل متواصل ليلًا ونهارًا، بالتعاون مع 9 زارات، لتحقيق رؤية الدولة.

وأضاف وزير الري، أن الوزارة تعمل داخلياً على المشروعات التنموية والمتمثلة في إنشاء محطات معالجة الصرف الصحي ومحطات إعادة تدوير المياه، وتطويرها من خلال المشروعات الرئيسية، فيما تعمل خارجياً على قضية سد النهضة، مؤكدًا أن مصر لن تتنازل عن حقوقها التاريخية، وأن عمليات التفاوض تسير حسب المواثيق الدولية.