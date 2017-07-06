أول تعليق لنجلة غادة عبدالرازق على «فضيحة إنستجرام»

شيماء مصطفى

أعلنت «روتانا» نجلة الفنانة غادة عبدالرازق دعمها لوالدتها في أزمتها بعد قضية «فضيحة إنستجرام»، والتي تعرضت لها بعد ظهور أجزاء حساسة من جسدها.

ونشرت «روتانا»، صورة جمعتها بوالداتها من حفل عيد ميلادها الذي أقامته، أمس، وعلقت عليها عبر صفحتها الشخصية على موقع «إنستجرام».

وقالت في منشورها: «مهما قولت الكلام مش هيعبر عن شكري ليكي على كل اللي عملتيه معايا على مدار سنوات عمري بحبك جدا يا أمي وأكثر مما تتخيلي طول عمرك بالنسبة لي الدعم القوي كل سنة وانتي طيبة وعيد ميلاد سعيد لأفضل أم في العالم وأجمل ست شوفتها في حياتي».

المصدر : مباشر24

شبكةعيونالإخبارية

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