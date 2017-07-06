فيديو| رئيس طنطا يرد على اتهامات أسوان بالتفويت للداخلية

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قال فايز عريبي، رئيس نادي طنطا، إن اتهامات حسن عبد القادر، رئيس نادي أسوان، بتهاون وتفويت فريقه أمام الداخلية، أمس الأربعاء، وعدم خوضهم المباراة بالحماس المطلوب في الشوط الثاني من اللقاء، يحمل ايحاءات غير مقبولة.

وأضاف «عريبي»، خلال حلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكرة في ملعبك»، الذي يقدمه عبر إذاعة شعبي FM، أنه اجتمع بلاعبي فريقه قبل المباراة، وحذرهم من التراخي والتكاسل، حتى لا يتعرض ناديه لاتهامات بلا داعي، معلقًا «ده كلام مرفوض ومش هننزل للمستوى ده».

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وتابع، أن الدوافع النفسية لدى أى لاعب تختلف من موقف لآخر، وفقًا لأهمية المباراة التي يخوضها، مهما تم تحذيره من التراخي.

وخطف فريق الداخلية بطاقة البقاء الأخيرة، ببطولة الدوري الممتاز، بعد تغلبه أمس الأربعاء، على ضيفه طنطا، بهدف دون رد، خلال اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب «الشرطة»، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة للمسابقة.



