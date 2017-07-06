صور| بدء بيع تذاكر مباراة الزمالك وأهلي طرابلس

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بدأ بيع التذاكر الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمام فريق أهلى طرابلس الليبي، والمقررة مساء الأحد المقبل، باستاد «برج العرب»، ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتم طرح التذاكر من خلال منفذ نادي الزمالك ببوابة جامعة الدول العربية، وفي نادي سموحة بالاسكندرية .

الجدير بالذكر أن الزمالك تلقى خسارة من نظيره كابس يونايتد الزيمبابوي، بثلاثة أهداف لهدف، ضمن مباريات الجولة الخامسة، من المجموعة الثانية، ليتذيل الفريق الأبيض مجموعته ويتوقف رصيده عند النقطة الخامسة، جمعهما خلال 5 مباريات.

وجمع الفريق الأبيض نقاطه، بالفوز على كابس يونايتد بهدفين دون رد، وتعادل في مبارتين أمام كل من أهلي طرابلس الليبي دون أهداف، واتحاد العاصمة الجزائري بهدف لكل فريق وفي مباراة العودة أمام اتحاد العاصمة تلقى الزمالك الهزيمة بهدفين نظيفين، قبل أن يخسر اليوم من فريق كابس يونايتد بنتيجة 3-1.