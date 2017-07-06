ضبط عاطلين بحوزتهما 7 كيلو حشيش في البساتين

كتب - سامح غيث:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، اليوم الخميس، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام، أثناء تواجدهما بمنطقة البساتين.

كانت معلومات وردت لضباط إدارة مكافحة المخدرات، مفادها أن "أحمد.ر"، 42 سنة، عاطل، يزاول نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة؛ ويتخذ من دائرة قسم شرطة البساتين مكانًا لتجارته الغير مشروعة.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهداف المتهم بعدة أكمنة أمنية وتمكن ضباط إدارة مكافحة المخدرات من ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين 5 كيلو و 600 جرام من مخدر الحشيش، ومبلغ 300 جنيه.

كما تم ضبط "محمد.م"، 32 سنة، عاطل، أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة البساتين، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,500 كيلو جرام، ومبلغ مالي 1050 جنيه.

وقالت التحقيقات بأنه بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما في المخدرات.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيق.