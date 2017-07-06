بعيدًا عن الصبغات.. خلطات طبيعية لتفتيح الشعر

كتبت- هاجر حاتم:

موضة الشعر فاتح اللون دارجة بشدة هذا العام، ولأن بعض الصبغات تحتوي على الكثير من المواد الكيميائية الضارة، إليك 3 طرق طبيعية لتفتيح شعرك، وفقًا لما ذكره موقع wikihow.

- عصير الليمون

يتم وضع عصير الليمون المخفف بالماء بنسبة بسيطة على الشعر، وعرضي شعرك للشمس لمدة ساعة أو أكثر، وراقبي شعرك جيدًا حتى تحصلي على درجة التفتيح التي تريدينها.

يفضل بعد هذه العملية أن تقومي بعمل حمام زيت لشعرك، لأن الليمون يعمل على تنشيف الشعر.

- شراب الشعير

بالإضافة إلى احتوائه بروتينات ومعادن تعتبر مغذي جيد للشعر، فإنه يعمل على تفتيح الشعر أيضًا عن طريق سكبه على الشعر والتعرض للشمس مباشرًة.

- شاي البابونج

تحتاجين لـ 5 أكياس شاي بابونج، مع نصف لتر ماء ساخن، واتركيه حتى يبرد وضعيه على شعرك لمدة 30 دقيقة مع تكرار هذه العملية مرة أسبوعيًا، سوف تلاحظين وجود خصلات ذهبية براقة، ولكن لا ينصح به إذا كان شعرك مصبوغ بالفعل.