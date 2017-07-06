أخبار عاجلة

Media On - خالد طلعت: ريال مدريد استحق اللقب بكل جدارة -
الصحة: إغلاق عيادة خاصة تجرى عملية نقل كلى بمنطقة أبو النمرس -
قائد عسكري إيراني: تعزیز القوة الصاروخیة من أولویات برامج الوزارة -
مقتل 12 من داعش جراء انهيار أحد الأنفاق في قضاء تلعفر بالعراق -
روسيا تدعو كافة الدول لضبط النفس بشأن الوضع في شبه الجزيرة الكورية -
نائب وزير الخارجية الروسي يبحث مع السفير السوري التعاون في "الملف الكيميائي" -
اختراع "شمسية" مكيفة لحماية الحجاج من الحر.. تعرف عليها -
مصدر قضائي يوضح التشكيل الجديد لأعضاء المجلس الخاص بمجلس الدولة -
اكتساح مدريدي على قائمة المرشحين لأفضل لاعب في 2017 -
زيدان يتصدر مرشحي «الفيفا» لجائزة أفضل مدرب في 2017 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 16يوليو

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تأجيل إعادة محاكمة مرسي و25 آخرين بقضية "اقتحام السجون" لـ 16يوليو

04:35 م الخميس 06 يوليو 2017

كتب –أحمد أبو النجا:

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام السجون"، لجلسة 16يوليو الجاري؛ لاستكمال سماع الشهود، حيث طلبت حضور عبد الله جاد، والعقيد أيمن كمال فتوح، مع استمرار حبس المتهمين.

وكان الدفاع قد طلب استدعاء اللواء حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، مفسرين طلبهم بأنه كان المسئول عن إصدار قرارات الاعتقال الصادرة بشأن المتهمين محل القضية، واستخراج أعداد الوقائع المصرية، لبيان إذا ما ثبت فيها قرارات الاعتقال من عدمه.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من الرئيس الأسبق محمد مرسي وأعضاء بجماعة الإخوان على الأحكام الصادرة ضدهم في قضية "اقتحام السجون"، وإعادة المحاكمة.

وقضت المحكمة -في يونيو 2015-بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم محمد بديع المرشد العام، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبد المقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤيد.

ومن بين المتهمين في القضية عناصر من حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله والحرس الثوري الإيراني. وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، حيث اقتحمت عناصر سجن وادي النطرون يوم 29 يناير وتم الاعتداء على منشآت أمنية.

وأسندت النيابة للمدعى عليهم في القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبناني على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية".

ومرسي صادر ضده حكم نهائي بالسجن عشرين عاما بقضية "أحداث الاتحادية"، وأحكام أخرى غير نهائية، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • 6 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و21 آخرين بتهمة التخابر مع حماس

    6 أغسطس.. أولى جلسات إعادة محاكمة مرسي و21 آخرين بتهمة التخابر مع حماس

    أخبار
  • النيابة عن متهمي اغتيال

    النيابة عن متهمي اغتيال "خفاجى": الإخوان سعت لتسميم عقول الشباب

    أخبار
  • اليوم.. استكمال محاكمة

    اليوم.. استكمال محاكمة "مرسي" وآخرين في قضية "اقتحام السجون"

    أخبار
  • تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من

    تأجيل دعوى سحب النياشين والأوسمة من "مرسي" لـ 20 سبتمبر

    أخبار

إعلان

0dbf1d70f8.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رأيه في المثلية الجنسية وعلاقته بشيرين رضا.. 8 تصريحات مثيرة لأحمد الفيشاوي

رأيه في المثلية الجنسية وعلاقته بشيرين رضا.. 8 تصريحات مثيرة لأحمد الفيشاوي

دعمها في أزمتها وعرضت عليه الزواج.. مواقف أثارت الجدل حول شيرين ووائل كفوري

دعمها في أزمتها وعرضت عليه الزواج.. مواقف أثارت الجدل حول شيرين ووائل كفوري

السفيرة عزيزة - مع ( جاسمين طه - شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الإثنين 14-8-2017

السفيرة عزيزة - مع ( جاسمين طه - شيرين عفت - نهى عبد العزيز ) حلقة الإثنين 14-8-2017

السفيرة عزيزة - تعليق ( شيرين وجاسمين ونهى ) على فوز ريال مدريد أمس

السفيرة عزيزة - تعليق ( شيرين وجاسمين ونهى ) على فوز ريال مدريد أمس