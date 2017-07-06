وسائل إعلام كوريا الشمالية: القضاء على الجارة الجنوبية "سهل للغاية"

(أ ف ب):

حذّرت بيونجيانج، اليوم الخميس، من أن تدمير كوريا الجنوبية هو بالنسبة اليها امر "سهل للغاية" وفق وسائل إعلام كوريا الشمالية، ردا على التمارين الكورية الجنوبية الأمريكية المشتركة إثر تجربة إطلاق صاروخ بالستي كوري شمالي عابر للقارات.

بعد أقل من 24 ساعة من تجربة إطلاق الصاروخ الذي لقي إدانة دولية، ردت سيول وواشنطن الأربعاء بتنظيم تمارين تحاكي هجوما على الشمال أطلقت خلالها عدة صواريخ قصيرة المدى سقطت في بحر اليابان.

وردت كوريا الشمالية الخميس عبر "اللجنة الوطنية للسلام في كوريا" وهي أداتها الدعائية ، بالتهجم على رئيس كوريا الجنوبية مون جاي-إن الذي دان تجربة الصاروخ ودعا الى تشديد العقوبات على جارته، بدلا من "أن يفرح"، وفق ما قالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية.

وقالت وكالة الأنباء الكورية الشمالية "إن القضاء على القوات الدمى (الجنوبية) أمر سهل للغاية ما دمنا اليوم قادرين على تدمير الأراضي الأمريكية"، ووصفت سيول بأنها "عصابة" و"دمية عسكرية".

شكل إطلاق صاروخ عابر قال خبراء إنه قادر على بلوغ ألاسكا نجاحا لبيونجيانج التي تعمل على صنع شحنة نووية يمكن تركيبها على مثل هذه الصواريخ وتهديد الاراضي الأمريكية بالسلاح النووي.