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ذبح نجار قدم زوجته لصديقه هربا من الديون بالشرقية

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ذبح نجار قدم زوجته لصديقه هربا من الديون بالشرقية ذبح نجار قدم زوجته لصديقه هربا من الديون بالشرقية

التحرير

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حاول نجار الهرب من تراكم ديونه، ومطالبات صديقه السائق المستمرة برد مبلغ مالي أنفقه الأول في تجارة الأخشاب، فعرض الدائن على النجار إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته مقابل انقضاء الدين عنه، وبالفعل اتفق الطرفان على تنظيم اللقاء الذي تم في منزله وراح الصديق ينهش جسد الزوجة لإشباع رغبته، وظن الزوج أنه بانتهاء اللقاء الأول غير الشرعي ستسير الأمور على مايرام، لكن الشيطان لعب برأس صاحب المال مرة أخرى وطلب من صديقه لقاء أخر مع الزوجة، لكن الأخيرة رفضت بسبب وعكة صحية ألمت بها، وعلى إثر ذلك نشبت مشاجرة بين الصديقين، انتهت بذبح الزوج.

اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء هشام خطاب، مدير البحث الجنائي، بالعثور على جثة "محمد ع."، 36عامًا، نجار مسلح، مذبوحا داخل مسكنه، وبه 3 طعنات.

وكشفت تحريات الرائد إسلام عواد، رئيس مباحث قسم ثاني العاشر من رمضان، أن مرتكب الواقعة "رمضان ع."، 47 عامًا، سائق يعمل في مجال السياحة بمرسى علم، وتبين وجود علاقة صداقة بينه والمجني عليه منذ عامين.

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وفي وقت سابق، حصل المجني عليه على مبالغ مالية من المتهم لتوظيفها في تجارة أخشاب، وعندما طالبه المتهم برد أمواله، عرض عليه إقامة علاقة غير شرعية مع زوجته مقابل تنازله عن المبلغ، فوافق المتهم، ومارس صديقه الجنس مع زوجته داخل غرفة نومه.

وليلة الحادث، طالب المتهم زوجة صديقه بممارسة الرذيلة معها، لكنها رفضت لإصابتها بحالة إعياء، ونشبت مشادة كلامية حادة بين زوجها وصديقه، حاول الزوج التعدي على المتهم بسكين، لكن الأخير قاومه واستخلصها منه، وسدد له 3 طعنات بالجسم وآخر ذبحي بالرقبة، ولاذ بالفرار.

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التحرير

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