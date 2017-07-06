ننشر تفاصيل الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات

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ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاجتماع الاول للجنة القومية لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلى عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، بالاضافة إلى مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولى إدارة الازمات على مستوى الوزارات والمحافظات.

وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على الدور الهام للجنة القومية لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر فى دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الازمات والكوارث فى إطار متطلبات الاستراتيجية القومية للحد من أخطار الكوارث، وبناء وتطوير منظومة وطنية للتعامل فى الصدد ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، هذا فضلاً عن دورها فى العمل على تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الازمات والكوراث والحد من الخسائر والاثار السلبية التى ممكن أن تنجم فى حالة وقع أى حدث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع فى التدريب بهدف التعريف بكيفية التعامل السليم فى حالة وقوع أى أزمات أو كوارث، وهو ما سيسهم فى الحد من الاثار السلبية لأى حادث قد يقع، كما أكد رئيس الوزراء على الدور الهام والمحورى للاعلام فى هذا الصدد من خلال قيامه بتوعية المواطنين ومساعدتهم على التعامل مع تداعيات أى حادث أو أزمة بالشكل السليم، كما أشار رئيس الوزراء ايضا إلى دور مؤسسات المجتمع المدنى فى الصدد، وأهمية الاستفادة بما لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من معلومات أوتسهيلات.

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وخلال الاجتماع، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتى تهدف إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية مصر2030، وذلك من خلال تكامل الحد من المخاطر مع سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الوطنية فى مجال ادارة الازمات والكوارث، واستحداث أنظمة لتعزيز ودعم جهود التنبؤ والانذار المبكر، فضلاً عن تطوير آليات تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا والمعلومات، وكذا مراجعة القوانين والتشريعات بما يعزز الحد من مخاطر الكوارث.

كما تم خلال الاجتماع الاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بجهود قطاع ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وكذا مراكز ادارة الازمات بكل من وزارة النقل، ومحافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء، فى التعامل مع الازمات والكوارث التى من الممكن أن تقع والخطط والسيناريوهات المقترحة للتعامل معها بما يقلل من الاثار السلبية لتلك الازمات أو الكوراث.