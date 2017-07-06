البورصة تربح 4 مليارات جنيه بدعم من مشتريات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة يوم الخميس ، على صعود جماعي، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 4 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إيجى إكس 30 " لأنشط ثلاثين شركة مقيدة بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 13369.88 نقطة، وصعد مؤشر"إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.82% ليصل إلى مستوى 673.82 نقطة، وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.67% ليصل إلى مستوى 1546.45 نقطة.

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وبلغ إجمالى التداولات على الأسهم 975.03 مليون جنيه بعد التداول على 213.3 مليون سهم عبر تنفيذ 22.6 ألف عملية منفذة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصافي بيعي 47.8 مليون جنيه و 84.17 مليون جنيه ، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 131.99 مليون جنيه .