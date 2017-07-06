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حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في بني سويف

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مصراوي Masrawy

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في بني سويف

04:26 م الخميس 06 يوليو 2017

حركة تنقلات محدودة بين رؤساء المدن في بني سويف

شريف حبيب محافظ بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

أصدر المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، اليوم الخميس، حركة تنقلات محدودة لرؤساء المدن، لدفع حركة العمل وتحسين الأداء الحكومي ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة في القطاعات الحيوية وفي الاحتياجات الأساسية.

وشملت الحركة نقل أحمد محمد محمد دسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، للعمل رئيساً للوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، ونقل محمود عبده محمد المغربي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، ونقل عادل سيد عبدالقادر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، للعمل رئيسًا للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن.

وأكد محافظ بني سويف استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية عن طريق معايير محددة أساسها النجاح في إحداث نقلة نوعية في كل مركز في مستوى الخدمات، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والفاعلية في التعامل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، والنجاح في حلها عن طريق حلول تقليدية وغير تقليدية، والعمل خارج الصندوق في عدد من المجالات التنموية، والقدرة على حشد كافة الجهود وتضافرها من أجل إحداث التنمية بكل مركز خاصة بالقرى والنجوع والعزب، وغيرها من الضوابط والمعايير التي تصب في صالح المواطن.

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