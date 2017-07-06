دعوات للتظاهر ضد "إرهاب قطر" أمام مقر قمة العشرين بألمانيا

برلين- (أ ش أ):

دعت المنظمة الألمانية لمكافحة العنف والإرهاب، الألمان والجاليات العربية والأجنبية، للمشاركة في مظاهرات حاشدة ضد دعم قطر للإرهاب، يومي غد /الجمعة/ وبعد غد /السبت/ أمام اجتماع قمة العشرين، التي تبدأ فاعلياته غدا في ولاية هامبورج.

ويشارك وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية، برئاسة المستشار أحمد الفضالي ورجل الأعمال الألماني محمد المصري ورئيس الاتحاد المصري لحقوق الإنسان المستشار مجيد جبرائيل، في المظاهرات الاحتجاجية ضد تمويل ودعم قطر للإرهاب.

وسيتقدم المتظاهرون بمذكرة احتجاجية للمشاركين في المؤتمر، يطالبون خلالها قادة الدول العشرين بقطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان القطري، وعدم السماح لحكام قطر بتوجيه عائد ثروات النفط والغاز لقتل الأبرياء وزرع الفتنة ونشر الحروب في دول المنطقة.

وأعلنت عدة منظمات حقوقية ألمانية وجاليات مختلفة عزمها المشاركة في المظاهرة؛ من أجل دعم مقاطعة وحصار النظام القطري.