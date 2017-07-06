رئيس الوزراء يرأس أول اجتماع للجنة إدارة الأزمات والحد من المخاطر

كتب- محمد غايات:

ترأس المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول للجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر، وذلك بمقر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور وزراء التضامن الاجتماعي، والبيئة، والنقل، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والمنيا والسويس والشرقية وجنوب سيناء، وممثلى عدد من الجهات المعنية والمجتمع المدنى، بالاضافة إلى مدير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ومسئولي إدارة الازمات على مستوى الوزارات والمحافظات.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الهام للجنة القومية لادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر فى دعم التعاون والتنسيق بين كافة الوزارات والمحافظات والهيئات المعنية بإدارة الازمات والكوارث فى إطار متطلبات الاستراتيجية القومية للحد من أخطار الكوارث، وبناء وتطوير منظومة وطنية للتعامل فى الصدد ترتكز على إطار مؤسسى متكامل، هذا فضلاً عن دورها فى العمل على تنمية ورفع الوعى المجتمعى وبناء ثقافة سليمة للتعامل مع الازمات والكوراث والحد من الخسائر والاثار السلبية التى ممكن أن تنجم فى حالة وقع أى حدث.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية التوسع فى التدريب بهدف التعريف بكيفية التعامل السليم فى حالة وقوع أى أزمات أو كوارث، وهو ما سيسهم فى الحد من الاثار السلبية لأى حادث قد يقع.

وأكد رئيس الوزراء على الدور الهام والمحوري للإعلام في هذا الصدد من خلال قيامه بتوعية المواطنين ومساعدتهم على التعامل مع تداعيات أي حادث أو أزمة بالشكل السليم.

وأوضح رئيس الوزراء، دور مؤسسات المجتمع المدني وأهمية الاستفادة بما لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من معلومات أوتسهيلات.

واستعرض رئيس الوزراء، الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، والتى تهدف إلى دمج الحد من مخاطر الكوارث في سياسات التنمية المستدامة انطلاقاً من رؤية مصر 2030، وذلكمن خلال تكامل الحد من المخاطر مع سياسات التنمية المستدامة وتعزيز الشراكة الوطنية فى مجال ادارة الازمات والكوارث، واستحداث أنظمة لتعزيز ودعم جهود التنبؤ والإنذار المبكر، فضلاً عن تطوير آليات تبادل البيانات ونقل التكنولوجيا والمعلومات، وكذا مراجعة القوانين والتشريعات بما يعزز الحد من مخاطر الكوارث.

وأكد مجلس الوزراء في بيانه، أنه تم الاستماع إلى عدد من العروض المتعلقة بجهود قطاع ادارة الازمات والكوارث والحد من المخاطر التابع لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، وكذا مراكز ادارة الازمات بكل من وزارة النقل، ومحافظتى البحر الاحمر وجنوب سيناء، في التعامل مع الأزمات والكوارث التي من الممكن أن تقع والخطط والسيناريوهات المقترحة للتعامل معها بما يقلل من الآثار السلبية لتلك الأزمات أو الكوراث.