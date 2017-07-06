"الجمل": اكشتفنا عدم وجود أي هياكل تنظيمية لإدارة الأزمات في الوحدات الحكومية

كتب- محمد غايات:

قال المهندس حسام الجمل، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الخميس، إن الحكومة عملت خلال الـ٦ أشهر الماضية على دراسة كافة العوائق التي تقف أمام الدولة في إدارة الأزمات والكوارث.

وأضاف الجمل، في مؤتمر صحفي بمقر مركز المعلومات على هامش أول اجتماع للجنة القومية لإدارة الأزمات والحد من المخاطر والكوارث، أنه تم اكتشاف أن الوحدات الحكومية لا يوجد بها أي هياكل تنظيمية واضحة لإدارة الأزمات.

وأشار الجمل إلى أنه سيتم العمل خلال الفترة المقبلة على توجيه المحافظين بدعم من رئيس الوزراء للتأكيد على ضرورة أن تكون الوحدات الحكومية جاهزة للتعامل مع الكوارث والأزمات عن طريق توفير المعدات اللازمة لتأثير حجم الأزمات وقت وقوعها.

وأوضح رئيس مركز المعلومات أنه سيتم العمل على توفير قاعدة بيانات لاستخدامها وقت الأزمات حتى يكون كل شيء مدروس بما يضمن نجاح الحكومة في التفاعل السريع وقت حدوث الأزمات.​