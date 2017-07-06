فيديو| رئيس أسوان: الزمالك تعرض للنصب في صفقة سيسيه

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قال الدكتور حسن عبد القادر، رئيس نادي أسوان، إن رزاق سيسيه، مقيد رسميًا بفريقه، ولا علاقة له بنادي الزمالك كما يتردد.

الزمالك أعلن خلال الفترة الماضية، تعاقده مع سيسيه، خلال فترة الانتقالات الصيفية مقابل 100ألف دولار، وهو ما علق عليه رئيس أسوان قائلًا «أنا صاحب الحق الوحيد في اللاعب»، مشيرًا إلى انه وقع للاهلي والزمالك وإنبي.

وأضاف «عبد القادر» خلال تصريحاته، بحلقة اليوم الخميس، من برنامج «الكرة في ملعبك»، الذي يقدمه الإعلامي خالد الغندور، عبر إذاعة شعبي FM، أن أحد وكلاء اللاعبين قام بالنصب على الزمالك، و«سيسيه» حاليًا من حق نادي أسوان، مؤكدًا أنه تم توثيق عقد اللاعب في اتحاد الكرة.

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وأوضح عبد القادر، أن سيسيه مدد تعاقده مع أسوان حتى عام 2021، ولا يمانع في بيعه للنادي الذي يرغب في الحصول على خدماته، خلال الفترة المقبلة بمقابل أقل من 15 مليون جنيه، أو إعارته لنادي الفيصلي السعودي.