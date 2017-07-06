الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم إسلام محارب

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قدم النادي الأهلي عرضًا جديدًا لنادي سموحة، من أجل ضم إسلام محارب لاعب الفريق السكندري، وذلك بعد رفض الأخير العرض الأول المقدر بـ3 مليون جنيه.

ورفع النادي الأحمر، القيمة المالية إلى 5 ملايين جنيه، مع إمكانية الحصول على لاعبين من خلال الإعارة، أو التفاوض على زيادة المقابل المالي بصورة منطقية بعيدًا عن المبالغات.

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علي جانب آخر، طلب الأهلي من اللاعب إبلاغ محمد فرج عامر، رئيس النادي، بأنه حسم أمره واختار اللعب لل، وأنه إما سيكمل الموسم القادم المتبقي له مع سموحة وينتقل للأهلي كلاعب حر، أو يدخل في صفقة بيع وشراء بين الطرفين ويحقق سموحة الاستفادة ويحقق هو أمنيته.

وبالفعل رد اللاعب على النادي الأهلي، وأكد أنه قام بالمهمة، وينتظر الآن الرد من سموحة.