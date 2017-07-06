أخبار عاجلة

ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
متهمون بتسهيل الاستيلاء على المال العام.. التحقيق مع 5 مسؤولين ببني سويف -
القبض على عاطل بحيازته 6 كيلو "بانجو" في الدقهلية -
بنك "قناة السويس" يدعم رفع كفاءة ثلاث مدارس في الإسماعيلية -
تقارير: موجابي يصل جنوب إفريقيا فيما تحيط فضيحة بزوجته -
روسيا تنضم للجهات التي أغلقت موقع "ديلي سترومر" العنصري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم إسلام محارب

Google+ Print
الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم إسلام محارب الأهلي يقدم عرضا جديدا لضم إسلام محارب

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قدم النادي الأهلي عرضًا جديدًا لنادي سموحة، من أجل ضم إسلام محارب لاعب الفريق السكندري، وذلك بعد رفض الأخير العرض الأول المقدر بـ3 مليون جنيه.

ورفع النادي الأحمر، القيمة المالية إلى 5 ملايين جنيه، مع إمكانية الحصول على لاعبين من خلال الإعارة، أو التفاوض على زيادة المقابل المالي بصورة منطقية بعيدًا عن المبالغات. 

شاهد أيضا

علي جانب آخر، طلب الأهلي من اللاعب إبلاغ محمد فرج عامر، رئيس النادي، بأنه حسم أمره واختار اللعب لل، وأنه إما سيكمل الموسم القادم المتبقي له مع سموحة وينتقل للأهلي كلاعب حر، أو يدخل في صفقة بيع وشراء بين الطرفين ويحقق سموحة الاستفادة ويحقق هو أمنيته. 

وبالفعل رد اللاعب على النادي الأهلي، وأكد أنه قام بالمهمة، وينتظر الآن الرد من سموحة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء