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تأثير "الحر" على الجيوب الأنفية وطرق علاجها

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مصراوي Masrawy

تأثير "الحر" على الجيوب الأنفية وطرق علاجها

04:03 م الخميس 06 يوليه 2017

تأثير "الحر" على الجيوب الأنفية وطرق علاجها

كتبت- هدير غيث:

تتعرض لارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مما يؤثر على الجيوب الأنفية ويعرضها لالتهابات شديدة، مما يجعلها غير قادرة على القيام بوظيفتها بصورة جيدة.

فوفقا لما ذكره دكتور "سمير أشقر" دكتور أنف وأذن وحنجرة، أن وظيفة الجيوب الأنفية تقوم بتبريد الهواء وجعله مناسباً قبل دخوله إلى الرئة، وفي هذه المرحلة من الممكن التعرض للالتهابات في الغشاء المخاطي الذي يبطن الجيوب الأنفية.
 
وذكر دكتور "سمير" أن التهاب الجيوب يؤثر على الأوعية الدموية الموجودة فى الأنف، ويعرضها للتمدد، فيستمر فتح وغلق الأنف باستمرار، حيث يحدث انسداد فى الأنف، وبالتالي الشعور بالاختناق.
 
طرق العلاج:

- لابد من أخد علاج عبارة عن "اسبراى" يحتوي على الكورتيزون باستشارة طبيب.
- غسل الأنف كثيراً والاستنشاق جيداً، ولكن برفق، حتى لايؤدي إلى زيادة الالتهاب.
- لمن يعانون من أي نوع من أنواع الحساسية، يفضل عدم تعرضهم للهواء الحار، لأنه يسبب التهابات شديدة، وعدم قدرة على التنفس.

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