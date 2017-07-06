​"تصديري الحاصلات": بدء تصدير العنب للصين من 16 مزرعة خلال الموسم الحالي

كتب- أحمد مسعد:

كشف عبدالحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن الموسم الحالي سيشهد بدء تصدير محصول عنب المائدة إلى السوق الصين.

وكانت وزارة الزراعة قد وقعت بروتوكول تعاون مع الصين في نوفمبر 2016 من أجل اشتراطات الصحة النباتية لتصدير عنب المائدة المصري إلى الصين.

وقال رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية -خلال المؤتمر الذي نظمه المجلس اليوم الخميس، للإعلان عن تنفيذ المرحلة الثانية من مبادرة التجارة الخضراء- أن هناك 16 مزرعة متوافقة مع الاشتراطات الصينية التي وضعتها لاستيراد العنب المصري.

وأضاف أن بدء تنفيذ البروتوكول خلال الموسم الجاري يعد مؤشرا إيجابيا، وأيا كانت الكميات سيسهم في زيادة الصادرات المصرية للصين، وأنه في بداية تصدير البرتقال المصري للصين الذي بدأ منذ عامين كانت الكميات تصل لنحو 40 ألف طن ولكنها تضاعفت إلى 90 ألف طن في الموسم الذي يليه مما يشير إلى جودة المنتج.

ولفت إلى أن المجلس سيعد بشكل سنوي قائمة توضح أسماء المزارع ومحطات ومراكز التعبئة التي تم اعتمادها للتصدير، والتي ستحصل على أكواد محددة يتم وضعها على الكرتونة وعلى طلب الفحص والشهادة الزراعية وشهادة المنشأ، لتسهيل عمليات التتبع للمحصول من الجمع وحتى التصدير.

وأشار الدمرداش إلى أن المجلس تلقى نحو 371 طلب لفحص واعتماد مزارع ومحطات تعبئة العنب للتصدير إلى أوروبا منها 258 مزرعة و 113 محطة تعبئة ، حيث تم حتى اليوم القيام بنحو 390 زيارة تم من خلالها اعتماد 207 مزرعة و 101 محطة تعبئة عنب ورفض 12 محطة .