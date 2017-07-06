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تعرف على الزيادة الجديدة في تعريفات الاستهلاك للكهرباء -(انفوجراف)

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تعرف على الزيادة الجديدة في تعريفات الاستهلاك للكهرباء -(انفوجراف) تعرف على الزيادة الجديدة في تعريفات الاستهلاك للكهرباء -(انفوجراف)

مصراوي Masrawy

تعرف على الزيادة الجديدة في تعريفات الاستهلاك للكهرباء -(انفوجراف)

03:47 م الخميس 06 يوليه 2017

كتبت- هاجر حسني:

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة، اليوم الخميس، الأسعار الجديدة لبيع الكهرباء للعام الحالي 2017 - 2018، والذي بلغ إجمالي الدعم العام بها 52.7 مليار جنيه، وإجمالي الدعم المنزلي 47.2 مليار جنيه.

وبلغت أقل زيادة في تعريفة شرائح الاستهلاك التجاري للكهرباء بعد الزيادة الجديدة 45 قرشًا إذا كان الاستهلاك أقل من 100 كيلووات/ساعة، فيما بلغت أقصى زيادة 140 قرشًا.

وفيما يلي توضيح للزيادة على تعريفات شرائح الاستخدام التجاري.​

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