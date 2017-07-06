رسميًا.. ريال مدريد يضم ثاني صفقاته لهذا الموسم

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أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن ضم ثاني صفقاته هذا الموسم، بعودة خيسوس فاييخو، اللاعب السابق للفريق، والذي كان معارا مدة موسمين إلى ريال سرقسطة ثمّ إينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ريال مدريد مع فاييخو صاحب الـ20 عامًا الملقب براموس الجديد في صيف 2015 قادما من ريال سرقسطة ثم قرر إعارته للدوري الألماني في الصيف الماضي ومن المقرر أن يكون فاييخو بديلاً للدولي البرتغالي بيبي الذي غادر أسوار الفريق الملكي.

وتشير التقارير أن زيدان يخطط للجمع بين سيرجيو راموس، وخيسوس فاييخو، ورافاييل فاران، وناتشو فيرنانديز، كرباعي دفاعي للنادي الأبيض الإسباني في الموسم المقبل.

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وانضم فاييخو الى لائحة طويلة من اللاعبين الإسبان التي تمّ إعارتهم ثمّ إستعادتهم الى صفوف الميرينغي بعد داني كارباخال والفارو موراتا ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر أن النادي الملكي قد أعلن أمس الأربعاء، ضم ثيو هيرنانديز من أتليتيكو مدريد، وسيتم الإعلان رسميا عنه يوم الاثنين القادم.