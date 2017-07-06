أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

رسميًا.. ريال مدريد يضم ثاني صفقاته لهذا الموسم

Google+ Print
رسميًا.. ريال مدريد يضم ثاني صفقاته لهذا الموسم رسميًا.. ريال مدريد يضم ثاني صفقاته لهذا الموسم

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن نادي ريال مدريد عبر موقعه الرسمي، عن ضم ثاني صفقاته هذا الموسم، بعودة خيسوس فاييخو، اللاعب السابق للفريق، والذي كان معارا مدة موسمين إلى ريال سرقسطة ثمّ إينتراخت فرانكفورت.

وتعاقد ريال مدريد  مع فاييخو صاحب الـ20 عامًا الملقب براموس الجديد في صيف 2015  قادما من ريال سرقسطة ثم قرر إعارته للدوري الألماني في الصيف الماضي ومن المقرر أن يكون فاييخو بديلاً للدولي البرتغالي بيبي الذي غادر أسوار الفريق الملكي.

وتشير التقارير أن زيدان يخطط للجمع بين سيرجيو راموس، وخيسوس فاييخو، ورافاييل فاران، وناتشو فيرنانديز، كرباعي دفاعي للنادي الأبيض الإسباني في الموسم المقبل.

شاهد أيضا

وانضم فاييخو الى لائحة طويلة من اللاعبين الإسبان التي تمّ إعارتهم ثمّ إستعادتهم الى صفوف الميرينغي بعد داني كارباخال والفارو موراتا ولوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو.

الجدير بالذكر أن النادي الملكي قد أعلن أمس الأربعاء، ضم ثيو هيرنانديز من أتليتيكو مدريد، وسيتم الإعلان رسميا عنه يوم الاثنين القادم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

بعضها أخطر مما تتصور.. أشهر أعطال «الفتيس المانيوال»

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

الانخفاض مستمر للأسبوع الثالث.. أسعار أشهر السيارات المستعملة في السوق

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

مفاجأة جديدة من النصر السعودي لحسام غالي

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء

وزير الداخلية يكرم أبطال «عاشقين ترابك» بشمال سيناء