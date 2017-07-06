أغلى 10 صفقات لأرسنال.. وتاريخ الديوك مع المدفعجية

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن نادي أرسنال، عن تعاقده مع ألكسندر لاكازيت من فريق أولمبيك ليون الفرنسي، مقابل 52 مليون جنيه إسترليني، بعقد يمتد لخمس سنوات، يتقاضى خلالهم راتبًا أسبوعيًا يقدر بـ150 ألف جنيه إسترليني، ليكسر المدفعجية بهذه الصفقة الرقم القياسي الذي كان يحمله الألماني مسعود أوزيل الذي انضم للمدفعجية من ريال مدريد في عام 2013، مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

ويعتبر اللاعب الدولي الفرنسي من أبرز المهاجمين بالقارة الأوروبية بالسنوات الثلاث الماضية، وكان الموسم الماضي الأبرز له كمهاجم صريح حيث سجَّل 37 هدفًا في 45 مباراة مع ليون في مختلف المسابقات.

وبات ألكسندر لاكازيت، اللاعب الفرنسي رقم 30 الذي يرتدي قميص الفريق اللندني على مدار تاريخه، وذلك حسبما أفادت صحيفة ليكيب، التي استعرضت لاعبي فرنسا، الذين انضموا إلى صفوف أرسنال، حيث كان ريمي جاردي على رأس القائمة، بعدما لعب 31 مباراة مع المدفعجية خلال الفترة من 1996 إلى 1999.

ويعد باتريك فييرا، أكثر لاعبي منتخب «الديوك» مشاركة في الدوري الإنجليزي مع الجانرز، برصيد 279 مباراة، وتوج بلقب البريميرليج 3 مرات، أعوام 1998 و2002 و2004، وأضافت أن جيلي جريماندي لعب لأرسنال خلال الفترة من 1997 إلى 2002، وخاض 114 مباراة، ويعمل حاليًا بطاقم الكشافين المعاون لأرسين فينجر المدير الفني الحالي للفريق.

أما نيكولاس أنيلكا، فارتدى قميص الفريق خلال الفترة بين عامي 1997 و1999، وسجل 23 هدفًا، بينما كانت مسيرة دافيد جروندين قصيرة للغاية لمدة عام موسم واحد عام 1998، وأشار التقرير إلى أن تجربة تييري هنري، كانت ناجحة تمامًا، حيث لعب 8 مواسم مع الجانرز خلال الفترة من 1999 إلى 2007، وبات الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي برصيد 175 هدفًا، وكذلك الهداف التاريخي للفريق اللندني في كل البطولات (228 هدفًا).

كما ارتدى لاعبون آخرون من الجيل الذهبي لمنتخب فرنسا قميص أرسنال، مثل إيمانويل بيتي، سيلفان ويلتورد وروبير بيريس، بخلاف أسماء أخرى مثل جيريمي أليادير، وباسكال سيجان، وحارس المرمى جيليم فارموز، وماتيو فيلاميني، وأرمان تراوري، وشملت القائمة أيضًا أسماء بارزة مثل باكاري سانيا، وجيل كليشي، وسمير نصري الذين انتقلوا إلى مانشستر سيتي، إضافة إلى ويليام جالاس ولاسانا ديارا، وسيباستيان سكيلاتشي.

ويعد لاعب الوسط فاسيريك ديابي حالة استثنائية، حيث لعب 124 مباراة فقط خلال الفترة من 2005 إلى 2015، بسبب الإصابات المتتالية التي ضربته، وتضم التشكيلة الحالية لأرسين فينجر من فرنسا كل من أوليفيه جيرو، لوران كوشيلني قائد الفريق، ولاعب الوسط فرانسيس كوكلين، وماتيو ديبوشي، وعناصر شابة ظهرت قليلا مثل جيف رينيه أديلايد، وأخيرًا يايا سانوجو الذي رحل هذا الصيف بعد انتهاء عقده، لينضم إلى تولوز.

من جانبها استعرضت صحيفة «ديلي ستار» البريطانية أغلى 10 صفقات في تاريخ أرسنال، نبرزهم لكم في السطور التالية:

10- داني ويلبيك مقابل 16 مليون جنيه إسترليني

شاهد أيضا

9- سانتي كازورلا مقابل 16.5 مليون جنيه إسترليني.

8- أندري أرشافين مقابل 16.59 مليون جنيه إسترليني.

7- لوكاس بيريز مقابل 17.1 مليون جنيه إسترليني.

6- خوسيه أنتونيو رييس مقابل 17.4 مليون جنيه إسترليني.

5- جرانيت شاكا مقابل 34 مليون جنيه إسترليني.

4- شكودران مصطفي مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

3- أليكسيس سانشيز مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.

2- مسعود أوزيل مقابل 42.5 مليون جنيه إسترليني.

1- ألكسندر لاكازيت مقابل 52 مليون جنيه إسترليني.