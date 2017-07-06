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دورة تدريبية عن الأمن ومكافحة الحرائق في سوهاج

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مصراوي Masrawy

دورة تدريبية عن الأمن ومكافحة الحرائق في سوهاج

03:47 م الخميس 06 يوليه 2017

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سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، عقد دورة علمية وعملية وتثقيفية مكثفة في مجال الأمن والسلامة ومكافحة الحرائق، الاثنين المقبل، ولمدة يوم واحد بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الدورة تستهدف العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية لمراكز المدن والأحياء ومديريات الخدمات بمحافظة سوهاج، مشيرًا إلى أنه سوف يحاضر في الدورة نخبة من المدربيبن المتخصصين في مجال الأمن والسلام المهنية بمديرية القوى العاملة وإدارة الحماية المدنية والحريق بسوهاج.

ولفت عبدالمنعم، إلى أن التدريب يشمل التخطيط والمهارات التنظيمية لإدارة عمليات الطوارئ والإنقاذ والإخلاء، ودورة في أمن المنشأة، واستقبال وتأمين الزوار والوفود والشخصيات الهامة والمفاهيم المتكاملة لرجال الأمن بالمنشأت المختلفة، والحس الأمني وأساليب جمع المعلومات والملامح الرئيسية لتأمين المنشأت الحيوية والسلامة والصحة المهنية.

وتنفذ الدورة الإدارة العامة للموارد البشرية "إدارة التدريب" بالديوان العام تحت إشراف جمال درويش، مدير عام الموارد البشرية.

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