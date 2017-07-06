بالصور.. 35 ألف و430 شكوى من المواطنين لمحافظ الأقصر خلال عامين ونصف

الأقصر – محمد محروس:

أعلن جمال حلمي، مدير الإدارة العامة لخدمة المواطنين بمحافظة الأقصر، استقبال أكثر من 35 ألف و430 طلب وشكوى من المواطنين خلال اليوم المفتوح، الذي يعقده محمد بدر، محافظ الأقصر، أسبوعيًا في مختلف أنحاء المحافظة منذ تولي المحافظ لمهام منصبه في شهر فبراير عام 2015.

وأضاف "حلمي" في بيان له، اليوم الخميس: "يجري حصر ومتابعة هذه الشكاوى والطلبات بصفة دورية، كما تم البت في أكثر من 95% منها، والاستجابة لعدد كبير جدًا من مطالب واحتياجات المواطنين والأهالي وحل الكثير من المشاكل والنزاعات بصورة عاجلة".

وأشار "حلمي" إلى أن محافظ الأقصر يحرص على عقد اليوم المفتوح بصفة مستمرة وبشكل دوري كل يوم إثنين بالقاعة رقم "3" بديوان عام محافظة الأقصر، كما امتد عقد اليوم المفتوح للمدن والقرى في سابقة هي الأولى من نوعها، حيث يعقد اليوم المفتوح، يوم الأربعاء، بكل مركز ومدينة ويتم خلاله استقبال طلبات وشكاوى المواطنين.

وأضاف مدير إدارة خدمة المواطنين بالأقصر، أن محافظ الأقصر نفذ سياسة الباب المفتوح منذ وصوله وحتى الآن، حيث خصص فترة مسائية كل يوم من الساعة الثامنة مساءً وحتى الثانية عشر صباحًا، للقاء المواطنين واستقبالهم بالقاعة رقم "2" لبحث مطالبهم، وحتى يتسنى للذين لم يتمكنوا من عرض مطالبهم في اليوم المفتوح خلال الفترة الصباحية من عرضها في الفترة المسائية.

وتابع أنه بجانب ذلك تعمل إدارة خدمة المواطنين على مدار 24 ساعة يوميًا، ويجري تلقي واستقبال كل الطلبات والشكاوى وفحصها بعناية وتوجيهها للجهات المختصة، لاتخاذ قرار بشأنها، بالإضافة إلى الرد على شكاوى المواطنين على الرقم 2372188.

وأوضح "حلمي" أن معظم الطلبات التي وردت خلال اليوم المفتوح خاصة بملفات تضامن اجتماعي من خلال طلب معاشات وإعانات وإسكان شعبي، لتوفير وحدات سكنية ومطالب لشباب الخريجين والصندوق الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة، بجانب طلبات النقل والندب والتظلمات، وكذلك شكاوى المواطنين الخاصة بالتعريفة الجديدة والمواقف.

من جانبه شدد محمد بدر، محافظ الأقصر، على ضرورة فحص كل متطلبات المواطنين بعناية والبت فيها، محذرًا مسئولي الأجهزة التنفيذية من تجاهل أية شكوي ترد إليهم ولا يتم الرد عليها، مؤكدًا استمرار عقد اليوم المفتوح "يوم المواطن" بصفة دورية ومستمرة لبحث شكاوى ومتطلبات المواطنين والعمل على حلها.