نقل جميع العاملين بوحدة صحية في المنوفية لتغيبهم عن العمل

المنوفية - مروة فاضل:

قررت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، اليوم الخميس، نقل جميع العاملين بالوحدة الصحية لقرية عدنان مدني بالسادات، لعدم تواجدهم بالعمل.

وأكدت "سرور" في تصريحات صحفية، تكليف لجنة من المتابعة الإدارية والرعاية الأساسية للمرور الصباحي والمسائي على جميع المنشآت الطبية، لمتابعة حسن سير العمل بجميع المنشآت الصحية.

في سياق متصل، عقدت وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، الاجتماع الشهرى بمديري الإدارات الفنية والإدارية بالمديرية، لمناقشة خطط سير الأعمال .

وناقش الاجتماع تقارير المرور على المنشآت الصحية، ووجهت سرور بضرورة مراعاة انضباط العمل بجميع المنشآت الصحية بالمحافظة سواء فى الفترة الصباحية أو المسائية.

كان مديرية الصحة بالمنوفية، قد أصدرت أمرًا إداريًا لجميع الإدارات الطبية بالمنوفية، بنقل فريق النوبتجية بالكامل فى حال غلق أي منشأة صحية.