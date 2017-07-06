بالصور.. تفاصيل زيارة وزير الآثار للمنوفية

المنوفية - مروة فاضل:

استقبل اليوم الخميس، الدكتور هشام عبدالباسط، محافظ المنوفية، الدكتور خالد العنانى وزير الآثار لتفقد بعض المناطق الأثرية، بالمحافظة بحضور رئيس قطاع الآثار الإسلامية، ومدير عام فرع آثار المنوفية، ومدير عام آثار وسط الدلتا، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد المسجد العباسي، بمدينة شبين الكوم، حيث أكد ضرورة ترميم المدخل عن طريق التزيين بالأخشاب، دون بناء هياكل خرسانية، للارتقاء بالحالة المعمارية للمسجد، كونه من أهم المساجد الأثرية، وأعرق التحف المعمارية، موجهًا بإنشاء غرفة لاحتواء الكتب والمصاحف بدلاً من الصناديق الموجودة، وبناء مخزن يتكون من غرفتين خشبيتين تستخدم إحدهما لموظفي الآثار والآخرى لاستخدامها كمخزن لأدوات ومعدات المسجد، للحفاظ على عراقة وأصالة المسجد.

ومن ناحيته، أعلن محافظ المنوفية انتهاء وزارة الأوقاف من اعتماد مبلغ 390 ألف جنيه، للبدء الفوري في أعمال التطوير والترميم بمسجد سيدي شبل، بمدينة الشهداء لاعتبار المسجد معلم أثري إسلامي.

وفي سياق متصل، تفقد عبدالباسط والعناني حديقة الخالدين بشبين الكوم، واقترح محافظ المنوفية إنشاء متحف للآثار ومجمع أثري على مساحة 4100 متر مربع، بالشراكة مع وزارة الآثار، بالإضافة إلى بناء سينما ومسرح، بجانب وضع مجسمات لأعلام مصر من أبناء المحافظة في مختلف المجالات من الشخصيات البارزة، وإنشاء بزارات ومحلات، ستطرح بأسعار مناسبة للشباب، وإسنادها إلى إحدى الهيئات القومية لتنفيذها، لعرض وبيع المنتجات الحرفية واليدوية التي تشتهر بها قرى المنوفية، مشيرًا إلى إجراء عملية تطوير واسعة المجال لحديقة الخالدين، وإنشاء عدد من المخازن لاستخدامها في حفظ آثار المنوفية، بدلًا من إرسالها إلى مخازن كفر الشيخ ورشيد.

وشملت الجولة، تفقد آثار تل أم حرب، بقرية مصطاي، التابعة لمركز ومدينة قويسنا، موجهًا بزيادة النونبتجيات وتكثيف المرور لمفتشي الآثار مع دراسة إمكانية إرسال بعثة أثرية لإقامة منطقة حفائر في المنطقة لاكتشاف الآثار وحمايتها والحفاظ عليها.

كما تفقد وزير الآثار جبانة قويسنا الآثرية، بقرية كفور الرمل، موجهًا ببناء أكشاك تأمينية ودوريات أمنية على مدار 24 ساعة، مع نقل بعض القطع الأثرية لمخازن تل الفراعين بدسوق، لحين الانتهاء من بناء المتحف بحديقة الخالدين.