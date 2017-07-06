مكتبة متنقلة لزوار حديقة الحيوان في الجيزة.. وتوزيع كتب مجانية

كتبت-نسمة فرج:

أعلنت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، عن تخصيص إحدى المكتبات المتنقلة التابعة للهيئة لخدمة رواد حديقة الحيوان.

والتقى الدكتور أحمد الشوكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، اللواء الدكتور محمد رجائي عبد الحميد، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، واتفقا بأن تقوم دار الكتب بتنظيم عدد من الأنشطة الثقافية لرواد الحديقة من الأطفال والكبار وتوزيع كتب مجانية وذلك يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي، أن الأنشطة تتضمن ورشًا للتلوين وتعليم الرسم والصلصال وورشًا لتعليم الخط العربى والأراجوز، إضافة إلى إمكانية استعارة الكتاب طوال فترة الزيارة داخل الحديقة والتجول به كيفما شاء وإعادته فى نهاية اليوم.

وأجرى "الشوكي" جولة فى حديقة الحيوان بالجيزة لتحديد مكان المكتبة، بحضور محمد السيد القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لدار الكتب والدكتورة هويدا كامل مدير العلاقات العامة بدار الكتب.

كما التقى الشوكي، بالدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة في سبيل تفعيل هذا الاتفاق ودراسة إمكانية تطبيقه في حديقة الحيوان بالإسكندرية أيضًا.

يذكر أن دار الكتب تمتلك ست مكتبات متنقلة كانت تنتقل في مواقع مختلفة بالقاهرة الكبرى وفقًا لجدول منتظم وذلك من الساعة التاسعة صباحًا حتى الرابعة مساءً، وتوقفت تلك المكتبات بعد أحداث ثورة الخامس والعشرين من يناير حتى اتخذ الدكتور الشوكي قرارًا بإعادتها للعمل مرة أخرى.