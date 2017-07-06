الحكومة الألمانية تتعهد لإيطاليا بمزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين

روما - (د ب أ):

تعهدت الحكومة الألمانية لإيطاليا بتقديم المزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميشائل روت اليوم الخميس بعد مؤتمر دولي عن الهجرة في العاصمة الإيطالية روما: "ألمانيا هي الدولة التي استقبلت أغلب اللاجئين وإننا نجري مباحثات حاليا مع الإيطاليين لفعل المزيد".

وتابع قائلا: "لا تشعر إيطاليا بأنها مثقلة الكاهل ومتروكة بمفردها بدون سبب وجيه، ولا يساعد في تجاوز ذلك الآن إذا وقفت ألمانيا وحدها إلى جانب إيطاليا؛ فيتعين على الآخرين المشاركة والمساعدة".

وإلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الأوروبية، شارك في مؤتمر الهجرة أيضا ممثلون من مواطن أفريقية يأتي منها لاجئون ودول عبور يستخدمها لاجئون في القدوم إلى أوروبا.

وقال روت إنه لابد من توثيق التعاون مع هذه الدول، لافتا إلى أن هذه الدول لديها أيضا تطلع نحو الحصول على دعم من أوروبا من أجل التعامل مع اللاجئين في دولهم بشكل إنساني.

واستدرك قائلا: "ولكنني أوضحت أيضا أنه يتعين على تلك المواطن ودول العبور أن تبذل جهدا بنفسها من أجل تحمل المزيد من المسؤولية تجاه مواطنيها. فلا يمكننا الإجبار من الخارج على السلام والاستقرار ".