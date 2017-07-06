أخبار عاجلة

"الوزراء"​ يوافق على مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامع -
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين -
تعرف العلاقة بين الساعة البيولوجية و "دخول الحمام" فجراً -
مشتبه به في هجمات باريس يواجه المحاكمة في بلجيكا -
ملاعب ONsport - الزمالك يفاوض البلجيكى برودوم لتدريب الزمالك -
ملاعب ONsport - كوبر يطير إلى المغرب لمتابعة مواجهة المحليين أمام المغرب -
في تقريره السنوي.. التراث العالمى يشيد بمشروع القاهرة التاريخية -
أبرزهم "أبناء القرضاوي".. التحفظ على أموال 16 عضوا بجماعة الإخوان -
دي ميستورا: أكتوبر القادم سيكون حاسما بالنسبة للأزمة السورية -
القبض على عاطلين وبحيازتهما 42 تذكرة هيروين في الدقهلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

الحكومة الألمانية تتعهد لإيطاليا بمزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الألمانية تتعهد لإيطاليا بمزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين

03:44 م الخميس 06 يوليو 2017

الحكومة الألمانية تتعهد لإيطاليا بمزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين

اللاجئين بألمانيا

روما - (د ب أ):
تعهدت الحكومة الألمانية لإيطاليا بتقديم المزيد من الدعم في مواجهة أزمة اللاجئين.

وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميشائل روت اليوم الخميس بعد مؤتمر دولي عن الهجرة في العاصمة الإيطالية روما: "ألمانيا هي الدولة التي استقبلت أغلب اللاجئين وإننا نجري مباحثات حاليا مع الإيطاليين لفعل المزيد".

وتابع قائلا: "لا تشعر إيطاليا بأنها مثقلة الكاهل ومتروكة بمفردها بدون سبب وجيه، ولا يساعد في تجاوز ذلك الآن إذا وقفت ألمانيا وحدها إلى جانب إيطاليا؛ فيتعين على الآخرين المشاركة والمساعدة".

وإلى جانب ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والدول الأوروبية، شارك في مؤتمر الهجرة أيضا ممثلون من مواطن أفريقية يأتي منها لاجئون ودول عبور يستخدمها لاجئون في القدوم إلى أوروبا.

وقال روت إنه لابد من توثيق التعاون مع هذه الدول، لافتا إلى أن هذه الدول لديها أيضا تطلع نحو الحصول على دعم من أوروبا من أجل التعامل مع اللاجئين في دولهم بشكل إنساني.

واستدرك قائلا: "ولكنني أوضحت أيضا أنه يتعين على تلك المواطن ودول العبور أن تبذل جهدا بنفسها من أجل تحمل المزيد من المسؤولية تجاه مواطنيها. فلا يمكننا الإجبار من الخارج على السلام والاستقرار ".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مجموعة العشرين: أرقام وحقائق

    مجموعة العشرين: أرقام وحقائق

    أخبار
  • بارنييه: عدم التوصل لاتفاق ليس خيارًا في بريكست

    بارنييه: عدم التوصل لاتفاق ليس خيارًا في بريكست

    أخبار
  • المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

    المرصد: غارات التحالف الدولي قتلت 224 مدنيًا منذ بدء المعارك في الرقة

    أخبار
  • واشنطن: سنستخدم القوة العسكرية ضد كوريا الشمالية إذا اضطررنا

    واشنطن: سنستخدم القوة العسكرية ضد إذا اضطررنا

    أخبار

إعلان

41981fd5b1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة: إقرار لائحة قانون الاستثمار التنفيذية بهدف جذب المستثمرين

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

الحكومة توافق على اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

وزير الشؤون القانونية: أجندة الحكومة التشريعية بها 154 قانونا

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة

خروج 4 وزراء من تشكيلة الحكومة الجزائرية الجديدة