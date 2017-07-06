أسعار الشبكة في مصر.. و10 آلاف متوسط سعرها بهذه المناطق

كتبت - هدير غيث:

يواجه المقبلون على الزواج مشكلة كبيرة تتمثل في ارتفاع أسعار الذهب، والذي بدوره تأثر بالارتفاع في سعر الدولار والأزمة الاقتصادية التي تشهدها مصر. فالبعض قد يكتفي بدبلة ومحبس، والبعض الآخر قد يشتري شبكة يصل سعرها إلى أكثر من 25 ألف جنيه.



ووفقا لما ذكره الجواهرجي "أحمد عز عبد الله" حول تأثير ارتفاع أسعار الذهب على شراء الشبكة أكد أن متوسط سعر الشبكة السائد يتراوح بين 15 إلى 25 ألف جنيه بالنسبة لسكان المدينة، أما في الأرياف، فيتراوح متوسط سعر الشبكة بين 7 إلى عشرة آلاف جنيه، وبالنسبة للفئات القادرة مادياً فيتراوح سعر الشبكة من 40 إلى 50 ألف جنيه. وأوضح أن أغلب من يشترون الذهب يكون من أجل الخطوبة أو الزواج، وقليل جداً من يشترونه بهذه الأسعار للزينة.

وأضاف "الجواهرجي" أحمد عز أن سكان الأرياف أكثر شرائاً لعيار 21، والمدن أكثر شرائاً لعيار 18. وقال أن عيار24 يعتبر غير سائد في محافظات مصر، والموجود عبارة عن سبائك. وعيار 14 يعتبر غير متواجد في السوق، وليس عليه إقبال من المشترين.

وأوضح "الجواهرجي" أن البعض يكتفي بالدبلة بسبب ارتفاع الأسعار وعدم القدرة على الشراء، كما يقوم الكثيرون بشراء الشبكة وارتدائها في محلات الذهب، وذلك توفيراً لنفقات تجهيز حفل خطوبة.

من ناحية أخرى، قال "الجواهرجي" أحمد عز عبد الله أن عدد الجرامات التي يمكن شرائها بسعر اليوم بمبلغ 25 ألف جنيه هو 47 جرام من عيار 18 أو 40 جرام من عيار 21.