لمحبي الفضة.. طرق لمعرفة الأصلية من المزيفة

كتبت ـ أسماء حمدي:

انتشرت في الآونة الأخيرة، المنتجات المقلدة التي يتم بيعها على أنها فضة أصلية، مما يجعل البعض في حيرة للتفرقة بين الفضة الأصلية من المزيفة.

فبحسب ما ذكره أحد أصحاب "محلات الفضة" الشهيرة لمصراوي أن زبون الفضة من أنزه الزبائن، لأنه يقوم بشرئها بثمن باهظ، على الرغم من أنه يعلم جيداً أنه إذا قام ببيعها سيخسر نصف ثمنها أو أكثر بكثير.

وأوضح صاحب محل "الفضة" بعض الطرق التي تساعد على معرفة الفضة الأصلية من المزيفة:

*الدمغة:

الفضة الأصلية يكون عليها علامات في العادة تكون على شكل "800 ـ 900 ـ 925" وهذه الأرقام تدل على نسبة الفضة ونقائها.



*صوت رنين الفضة:

للفضة صوت جميل عند اسقاطها، وهو صوت واضح كرنين الجرس. ولكي تقوم بهذا الاختبار عليك أن تحمل قطعة أنت متأكد من أنها فضة أصلية والقطعة المراد شرائها، والقيام بإسقاطهما على نفس السطح والتعرف على الصوت، فإن كان الصوتين متماثلين من بعضهما البعض، فهي فضة أصلية أما إذا كان الصوت غير مشابه وغير واضح، فهي فضة مغشوشة.

*المغناطيس:

بكل بساطة الفضة غير قابلة للتأثر بالمغناطيس، ولهذا عليك إحضار مغناطيس قوي جداً ومن ثم تمريره بجانب قطعة الفضة أو فوقها، ومن ثم مراقبة النتيجة، فإذا تحركت الفضة اتجاه المغناطيس أو لاحظت قوة شد تجاه الفضة من المغناطيس فهي إذاً علامة على أن الفضة ليست

أصلية.

*قطعة قماش:

وهذه الطريقة تتطلب قطع من القماش الفاتحة اللون، ومن أفضل هذه القطع ما يستخدم عادة في تنظيف زجاج النظارات، وكل ما عليك أن تمسح قطعة الفضة بقطعة القماش وتلاحظ الآثار الناتجة، فإذا تركت أثر أسود فهي فضة أصلية، أما إذا كان الأثر مختلف أو لم تترك أي آثار فهي بنسبة كبيرة فضة مزيفة.