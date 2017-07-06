التفاصيل الكاملة لأسعار فواتير الكهرباء بعد الزيادة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قال الدكتور محمد شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الخميس، بمقر وزارة الكهرباء بالعباسية، للإعلان عن الأسعار الجديدة، والتي ستطبق بداية من شهر يوليو الجاري على ان تحصل الزياده مع فواتير شهر اغسطس المقبل، إنه يوجد دعم موجه لشرائح الاستهلاك حتى الشريحة التي تستهلك 1000 كيلووات ساعة شهريًا من الكهرباء، موضحًا أن الأسعار للفواتير بدون قيمة خدمة العملاء، وقيمة الفواتير الاجمالية بعد إضافة قيمة خدمة العملاء.

وأوضح وزير الكهرباء، أن من يستهلك صفر حتى 50 كيلو وات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة قبل الزيادة بـ 6.5 جنيه، وأصبحت بعد الزيادة بـ 7.5 جنيه، ولن يتحمل زيادة في قيمة خدمة العملاء وستكون كما هي بـ 7.5 جنيه، ويحصل على دعم من الدولة يقدر بـ 43.6% جنيه، بما يوازي 581.3%.

ومن يستهلك من 51 حتى 100 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كان يدفع فاتورة 17 جنيه، وعقب الزيادة سيدفع فاتورة بـ 19.5جنيه، ولن يتحمل زيادة خدمة علملاء تحصل على دعم بـ 82.7 جنيه، بما يوزاي 424.1%.

ومن يستهلك حتى 200 كيلووات ساعة شهريًا، حيث كانت قيمة الفاتورة 49 جنيه، لتصبحبعد الزيادة بـ 59 جنيه، وتضاف للفاتورة 1 جنيه قيمة خدمة العملاء لتصبح قيمة الفاتورة 60 جنيه، ويحصل على دعم بـ 144.4 جنيه، بنسبة 240.7%.

ومن يستهلك حتى 300 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة بـ 93 جنيه، سترتفع لـ 118.2 جنيه، بعد إضافة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 120 جنيه، ويحصل على دعم بـ 186.6 جنيه، بنسبة 155%.

ومن يستهلك 400 كيلووات ساعة شهريًا، والذي كانت قيمة الفاتورة بـ 141.5 جنيه، سيدفع فاتورة بعد الزيادة بـ 185.9 جنيه، وبعد إضافة خدمة العملاء سيكون إجمالي قيمة الفاتورة بـ 189 جنيه ، ويحصل على دعم بـ 219.8 جنيه، بنسبة 116.3%.

ومن يستهلك حتى 500 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كان يدفع 196.5 جنيه، سيدفع 259.1 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 264 جنيه، ويحصل على دعم بـ 247 جنيه، بنسبة 93.6%.

شاهد أيضا

ومن يستهلك 600 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كانت الفاتورة بـ 251 جنيه سيدفع 332.3 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء ستصبح قيمة الفاتورة بـ 339 جنيه، ويحصل على دعم 274.2 بنسبة 80.9%.

ومن يستهلك 650 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كان يدفع 279 جنيه، سيدفع بعد الزيادة 368.5 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيصبح قيمة الفاتورة بـ 376.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ 287.8 جنيه، بمعدل زيادة 76.4%.

ومن يستهلك 750 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أمن كان يدفع 386 جنيه، سيدفع 501.9 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء، ستصبح قيمة الفاتورة بـ 511.5 جنيه، ويحصل على دعم بـ 255 جنيه، بمعدل 49.9%.

ومن يستهلك حتى 1000 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كان يدفع 623.5 سيدفع 809.4 جنيه، بعد إضافة قيمة خدمة العملاء، سيصبح إجمالي قيمة الفاتورة بـ 824 جنيه، ويحصل على دعم 198 جنيه، بمعدل 24%.

آما من يستهلك 2000 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كان يدفع 1920 جنيه، سيدفع 2700 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيفدع فاتورة بـ 2740 جنيه، وسيدفع "زيادة" عن سعر التكلفة 696 جنيه، بمعدل 25.4 % إضافية على سعر التكلفة.

ومن يستهلك 3000 كيلووات ساعة شهريًا، بعد أن كان يدفع 2780 جنيه، سيدفع 4030 جنيه، وبعد إضافة قيمة خدمة العملاء سيدفع 4090 جنيه، حيث سيتحمل "زيادة" عن سعر التكلفة بـ 1024 جنيه، بمعدل زيادة سيتحلمها 25%.