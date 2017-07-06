قناة السويس تشهد عبور السفينة «GLOBAL ARC» لأول مرة

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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، إن الهيئة حريصة على استقبال السفن التي تعبر القناة لأول مرة، لا سيما التي كانت تسلك طرقًا منافسة أخرى، والتي لا يحقق لها العبور في القناة وفرًا، تطبيقًا لسياسة الهيئة الرامية لجذب أكبر عدد من السفن من خلال حزمة من السياسات التسويقية المرنة وتطوير الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة.

وأكد مميش أن القناة شهدت اليوم الخميس عبور 55 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3 ملايين طن، ونجاح السياسات التسويقية في جذب خطوط جديدة بعبور سفينة الصب البنمية "GLOBAL ARC" لأول مرة في قناة السويس الجديدة ضمن قافلة الجنوب، قادمة من سيريلانكا ومتجهة إلى المملكة المتحدة، بعد أن كانت تسلك رأس الرجاء الصالح.

ووفقًا للبروتوكول المتبع من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع السفن التي تعبر القناة للمرة الأولى، أناب الفريق مميش الربان محمد فوزي رئيس مراقبة الملاحة، وطارق حسنين المتحدث الرسمي للهيئة، للصعود على السفينة والاطمئنان على عبورها للقناة بأمان، وتقديم درع الهيئة وباقة ورد لربانها ترحيبًا به وبطاقم السفينة.

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ومن جانبه قال الكابتن "Sanjaya Mahaliyanage" قبطان السفينة، إن هذه هي الرحلة الأولى للسفينة عبر قناة السويس الجديدة، كما أنها المرة الأولى له لعبور القناة الجديدة بما يعد مغامرةً له، حيث سبق له عبور القناة الأصلية على متن سفن أخرى 7 مرات، مشيرا إلى أنه يشعر بتطور كبير في عبور القناة بعد افتتاح القناة الجديدة.

وأشاد ربان السفينة بالمستوى الاحترافي الذي ظهر عليه مرشدو قناة السويس وتعاونهم الكامل مع قباطنة السفن، وامتلاكهم الخبرة والكفاءة اللازمة لعبور السفينة القناة بكل أمان وسلاسة.